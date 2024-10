Prenez deux chargeurs Anker USB-C et deux câbles pour moins de 20 $

Anker

Besoin de chargeurs USB bon marché qui dureront quelques années ?

L’une de mes marques préférées – Anker – a un pack double de chargeurs double port 20 W et deux câbles USB-C de 5 pieds pour un prix imbattable.

Puissance totale : 20W

: 20W Saisir : 100-240V~1A 50-60Hz

: 100-240V~1A 50-60Hz Sortie 1 port : USB-C : 5V⎓3A / 9V⎓2,22A / 12V⎓1,67A (20W maximum) USB-A : 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1,5A (18W maximum)

: USB-C : 5V⎓3A / 9V⎓2,22A / 12V⎓1,67A (20W maximum) USB-A : 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1,5A (18W maximum) Sortie 2 ports : USB-C + USB-A : 5V⎓1,5A + 5V⎓1,5A (15W maximum)

: USB-C + USB-A : 5V⎓1,5A + 5V⎓1,5A (15W maximum) Poids : 52g

: 52g Dimensions: 27,7 × 42,8 × 44,5 mm / 1,0 × 1,6 × 1,7 pouces

Ces chargeurs sont équipés de ports USB-C et USB-A, ce qui signifie qu’ils sont parfaits pour les smartphones, écouteurs et autres petits appareils.

Et oui, vous pouvez utiliser les deux ports simultanément.

Des chargeurs USB décents sont essentiels pour garantir une charge rapide et sûre de vos appareils, évitant ainsi la surchauffe et les dommages potentiels. Ils sont dotés de protections intégrées contre les surcharges et les courts-circuits, améliorant ainsi la longévité de vos gadgets. Investir dans un chargeur de qualité signifie également des performances fiables, réduisant le risque de pannes inattendues.

Les câbles USB-C-vers-USB-C de 5 pieds de long sont parfaits pour les types de charges que ces chargeurs peuvent émettre.

Et ce kit… les deux chargeurs et deux câbles — coûte seulement 19 $, c’est un forfait irrésistible à ce prix.