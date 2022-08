Prenez des téléviseurs Amazon Fire reconditionnés en usine à partir de 245 $

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, envisagez d’investir dans un Fire TV d’Amazon. Les téléviseurs Amazon Fire sont parfaits pour diffuser toutes vos émissions et films préférés. Ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités et sont disponibles à un prix avantageux.

Woot a actuellement reconditionné en usine disponible, avec des prix à partir de 245 $. Ces offres sont disponibles dès maintenant jusqu’à épuisement des stocks, mais l’offre se termine ce soir ou lorsque les articles sont épuisés.

Les articles reconditionnés en usine ont été retournés, inspectés et restaurés en parfait état de fonctionnement, ce qui en fait un investissement solide à un prix bien inférieur à celui que vous auriez payé pour en acheter de nouveaux. De plus, votre achat est accompagné d’une garantie limitée de 90 jours, juste au cas où.

Ces deux téléviseurs Amazon disposent d’une image 4K haute définition et prennent en charge HDR 10, HLG et Dolby Digital Plus. Si vous souhaitez connecter une console pour jouer ou d’autres appareils, le téléviseur est équipé de trois entrées HDMI, vous êtes donc couvert.

La dispose également d’un microphone à champ lointain qui vous permet d’utiliser Alexa pour faire fonctionner le téléviseur en mains libres, comme un haut-parleur intelligent, pour allumer ou éteindre votre appareil, rechercher du contenu à regarder, contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles et plus encore. Et si vous préférez laisser le micro éteint ou ne l’utiliser qu’une fois le téléviseur allumé, ces paramètres sont également disponibles. Vous pouvez le personnaliser selon vos préférences. Vous pouvez saisir un écran de 55 pouces pour 350 $ et un écran de 65 pouces pour 420 $ lors de la vente d’aujourd’hui. Gardez cependant à l’esprit que Dolby Vision n’est disponible que sur le modèle 65 pouces.

Et si le coût est le facteur décisif pour vous, consultez le . Il n’a pas ce micro à champ lointain, mais il est livré avec une télécommande vocale, il est donc toujours facile à utiliser. Vous pouvez marquer le 55 pouces pour 315 $, ce qui est la taille que nous recommandons pour la plupart des espaces de divertissement, mais il existe également une version 50 pouces pour 245 $.