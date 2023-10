« Prenez des nouvelles de ceux qui vous entourent » – Norwich City publie une vidéo puissante à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

Norwich City a publié une vidéo percutante sur ses réseaux sociaux pour sensibiliser à la Journée mondiale de la santé mentale.

Les Canaries ont publié la vidéo, qui comprend un message fort sur le suicide, pour coïncider avec la journée internationale pour l’éducation en matière de santé mentale, la sensibilisation et le plaidoyer contre la stigmatisation sociale.

Dans ce document, on peut voir deux fans masculins plus âgés de Norwich se rendre régulièrement à Carrow Road pour regarder leur équipe en action.

L’un des fans semble réservé et sombre, tandis que l’autre semble beaucoup plus extraverti et optimiste. Vers la fin de la vidéo, l’écran devient noir et un message clignote.

« Parfois, cela peut être évident lorsqu’une personne a du mal à s’en sortir », peut-on lire.

Après cela, le fan qui semblait le plus pessimiste est vu revenir au stade, cette fois seul. Il accroche une écharpe Norwich sur le siège à côté de lui, là où son ami s’asseyait.

« Parfois, cela peut être évident lorsqu'une personne a du mal à s'en sortir », peut-on lire. Enregistrez-vous autour de vous.

La vidéo se termine ensuite par un dernier message. « Mais parfois », dit-il, « les signes sont plus difficiles à repérer ».

Norwich a reçu de nombreux éloges pour la vidéo, qui a été visionnée des millions de fois et plus de 75 000 rediffusions sur X (anciennement Twitter).

Le club d’East Anglian a travaillé avec l’association caritative de santé mentale Samaritans sur la réalisation du film et a également publié ressources pour toute personne en difficulté sur leur site Web.

Arrière gauche de Fulham Antonee Robinson a franchement parlé à 2 500 écoliers de ses propres problèmes de santé mentale et comment un état d’esprit résilient l’a aidé.

Ancien footballeur et présentateur de Sky Sports Chris Kamara a exhorté les gens à ne pas souffrir en silence de leur santé mentale.

Et Mark Hughes a insisté sur le fait que la santé mentale est essentielle pour les footballeurs pour gérer les hauts et les bas du jeu.