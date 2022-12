Prenez des mesures pour protéger vos pieds cet hiver

MARDI 27 décembre 2022 (HealthDay News) – Se déplacer en hiver fonctionne mieux si vous prenez bien soin des pieds qui vous emmènent.

Les spécialistes en orthopédie de l’Hospital for Special Surgery (HSS) de New York disent qu’ils constatent souvent une augmentation des blessures évitables et des problèmes de pieds pendant l’hiver.

Ils ont offert quelques conseils pour hiverner vos pieds.

Tout d’abord, assurez-vous que vos chaussures et bottes d’hiver sont toujours adaptées.

“Nos pieds changent à mesure que nous vieillissons, et les chaussures qui nous convenaient l’année dernière peuvent maintenant être trop serrées”, a déclaré le Dr Mark Drakos, chirurgien orthopédique du pied et de la cheville au HSS Long Island et au principal hôpital de Manhattan. “Se serrer les pieds dans des chaussures trop ajustées peut entraîner des douleurs aux pieds, des ampoules, des ecchymoses et d’autres problèmes.”

Drakos recommande d’acheter de nouvelles chaussures et bottes en fin d’après-midi ou en soirée, car les pieds grossissent tout au long de la journée. Emportez les chaussettes que vous prévoyez de porter par temps froid. Des chaussettes plus épaisses nécessitent plus d’espace.