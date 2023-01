Prenez des bénéfices sur Starbucks après son énorme course et découvrez ces 3 autres actions

Lors de la “réunion du matin” de vendredi, nous avons fouillé dans notre boîte de réception et avons trouvé une excellente question posée par un membre du club d’investissement. Starbucks – comme Halliburton – a connu une belle course ces derniers temps. Le Club a coupé du Halliburton jeudi . Pourquoi ne pas couper Starbucks aussi ? J’ai un gain à deux chiffres sur les actions accumulées au cours des cinq derniers mois. Il semble que je devrais en retirer quelques-uns de la table. J’apprécierais votre point de vue sur ce que je considère comme une situation similaire, mais deux actions différentes. -Clay Dans notre vidéo, nous avons débattu s’il était temps de prendre des bénéfices et nous nous sommes engagés à revenir avec une réponse définitive. Notre réponse est oui, nous ferions une très petite coupe – 50 actions de notre position de 750 actions dans Starbucks (SBUX) – si nous n’étions pas limités dans le commerce. Nous abaisserons également notre note à 2, ce qui signifie que nous attendrions un repli avant d’acheter. Comme le souligne Clay, Starbucks a eu beaucoup de succès ces derniers temps. La première étape était due à un événement haussier de la journée des investisseurs sur lequel nous avons centré notre thèse d’investissement en août . Lors de l’événement, la direction de Starbucks a présenté un vaste plan de réinvention pour libérer l’efficacité de ses magasins et une stratégie de croissance ambitieuse. La deuxième étape du récent rallye a été alimentée par le fait que la Chine a assoupli ses restrictions liées à Covid autrefois strictes beaucoup plus rapidement que prévu il y a six mois. C’était un 180 complet des craintes d’octobre lorsque SBUX a chuté en craignant que la Chine prolonge sa politique zéro-Covid plus longtemps après que le président chinois Xi Jinping a resserré son emprise sur le pouvoir. Cette spéculation a durement touché le titre ce jour-là, car la Chine est une énorme opportunité de croissance pour le détaillant de café. Starbucks vise 3 000 nouveaux magasins en Chine d’ici son exercice 2025, ce qui implique un nouveau magasin toutes les neuf heures au cours des prochaines années. Alors qu’il y avait beaucoup de peur dans l’air à propos de la Chine, nous avons gardé un œil sur la balle et avons renforcé notre position dans cette faiblesse du titre. Depuis cet achat, Starbucks a rebondi d’environ 22% contre un gain de 1% dans le S & P 500. SBUX 1Y mountain Starbucks (SBUX) Performance sur 1 an Il y a beaucoup de raisons d’être optimiste quant à l’avenir de Starbucks, mais beaucoup de ces bonnes nouvelles commencent à être intégrées. Les actions se négocient actuellement à environ 31 fois leurs douze prochaines années. gains du mois. Il s’agit d’un quadruple virage depuis le moment où nous avons commencé à acheter en août à environ 85 $ par action. Le multiple plus élevé est justifié par l’amélioration des perspectives de marge et du plan de croissance de la Chine, mais il augmente également les enjeux autour de l’exécution. Par prudence et discipline générale après un gros run, on fera un peu de point sur la table la prochaine fois qu’on sera libre. Nous augmenterons également notre objectif de prix jusqu’à 120 $ car nous pensons toujours qu’il y a plus d’avantages ici à long terme à mesure que la Chine revient et que nous voyons les avantages des investissements dans les magasins américains. De plus, nous pensons qu’il est prudent de laisser passer un peu d’actions lorsque le marché est à ce point suracheté. Après la séance positive de jeudi pour les actions, le marché s’est enfoncé encore plus profondément en territoire de surachat, selon l’oscillateur S&P. La valeur de cet indicateur technique est passée de plus 6,46 % à plus 9,46 %. Pour rappel, toute valeur au-delà de 4% signifie que le marché est techniquement en territoire de surachat et potentiellement dû à un recul. C’est un signe que les acheteurs se sont peut-être épuisés et que toute nouvelle négative pourrait déclencher des ventes, un peu comme ce que nous avons vu vendredi matin lorsque le marché a paniqué à cause de bénéfices bancaires qui n’étaient en fait pas mauvais du tout. Il est rare que l’oscillateur atteigne une valeur aussi élevée. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en novembre 2020. Nous sommes revenus en arrière et avons examiné comment le marché s’est comporté pendant le temps qu’il a fallu pour éliminer sa condition alors de surachat. Le résultat était surprenant. Il y a eu un recul d’environ 2 % cinq séances plus tard. Mais dans les jours où il a fallu que la condition de surachat disparaisse complètement, le Dow Jones Industrial Average a en fait légèrement augmenté. L’action était similaire à la fois précédente avant celle de juin 2020. Maintenant, bien sûr, le marché à l’époque était dans un marché haussier alimenté par une politique de taux d’intérêt zéro de la Réserve fédérale pour soutenir une économie dans les cordes à cause de Covid arrêts. Les taux sont beaucoup plus élevés aujourd’hui, et il est difficile de savoir exactement où les revenus atterriront en 2023, en particulier pour la technologie. En fin de compte, ce sont les bénéfices qui déterminent les cours des actions. .DJI 5Y Mountain Dow 5 ans Cependant, notre interprétation de l’oscillateur S & P et des récents gains boursiers est que les choses pourraient devenir agitées au cours des prochains jours, voire des semaines. Mais nous ne voulons pas être trop négatifs avec des graphiques favorables, des signes indiquant que l’inflation commence enfin à baisser et que la Fed n’a plus besoin d’être aussi agressive qu’on le pensait il y a quelques mois. Conclusion Encore une fois, les bénéfices seront le moteur le plus important des actions au cours des prochaines semaines et nous devrons les voir se maintenir. Mais avec la victoire de la Fed dans sa bataille contre l’inflation, nous rechercherons des replis et des faiblesses à ajouter aux positions des entreprises rentables qui se négocient à des valorisations multiples raisonnables. Certains noms de Bullpen que nous examinons attentivement sont Deere (DE) et Caterpillar (CAT). Nous aimerions voir leurs prix baisser. Un autre nom potentiel est BlackRock (BLK), et nous ferons un suivi la semaine prochaine avec un article officiel de Bullpen sur la société de gestion de placements. 