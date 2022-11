Prenez des bas de Noël pour moins cher avec 20 % de réduction sur certaines cartes-cadeaux chez Target

Avec les vacances qui approchent à grands pas, il est temps de commencer à trouver des cadeaux pour tout le monde sur votre liste cette année. Et si vous avez du mal à trouver quoi offrir à cet ami, collègue ou autre connaissance, vous ne pouvez pas vous tromper avec une carte-cadeau. Bien sûr, les cartes-cadeaux ne sont pas l’idée de cadeau la plus sentimentale, mais elles sont simples, pratiques et un moyen facile de s’assurer que vous leur offrez quelque chose qu’elles utiliseront réellement. Et aujourd’hui uniquement chez Target, vous pouvez même en acheter en vente.

Target offre actuellement 20% de réduction sur certaines cartes-cadeaux afin que vous puissiez frapper certains noms de la liste de cadeaux de cette année sans vous ruiner. Et rien ne vous empêche de profiter vous-même de ces offres si vous êtes un client fréquent et que vous cherchez à économiser de l’argent lors de votre prochaine visite. Pour les amateurs de restauration, il y a le qui varie de 25 $ à 100 $ et peut être utilisé dans une variété de restaurants différents, y compris Buffalo Wild Wings, Outback Steakhouse, Red Lobster et bien plus encore.

Si vous magasinez pour un cinéphile, vous pouvez saisir 25 $ ou 50 $ . Et pour ceux qui ont besoin d’une journée de détente, vous pouvez prendre 25 $, 50 $ ou 100 $ . Toutes les cartes-cadeaux coûtent 20 % de moins mais conservent leur pleine valeur (vous ne payez donc que 20 $ pour une carte-cadeau d’une valeur de 25 $, par exemple) et seront envoyées par e-mail. Cette vente n’est disponible que le dimanche 13 novembre, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.