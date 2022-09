“Prenez cela très au sérieux”: la Floride a mis en garde contre l’ouragan Ian alors que le carburant et la nourriture s’accumulaient | Nouvelles américaines

Les résidents et les vacanciers de Floride ont été avertis de ne pas être complaisants, car les vents de 140 mph de l’ouragan Ian, qui ont sévi en un siècle, devraient affecter l’ensemble de l’État.

Après avoir touché terre à Cuba sous la forme d’une puissante tempête de catégorie 3, on craint maintenant qu’elle ne passe à la catégorie 4 à mesure qu’elle s’intensifie en traversant les eaux chaudes et les barils du golfe vers la Floride.

Lors d’un briefing d’urgence à la Maison Blanche mardi, Deanne Criswell, porte-parole de l’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema), a déclaré: “L’onde de tempête va être importante, et vous mettez 20 pouces de pluie en plus de cela….

“Prenez cela très au sérieux, ne sous-estimez pas le potentiel que cette tempête peut apporter.

“Nous parlons d’impacts dans certaines parties de Floride qui n’ont pas eu d’impact direct majeur depuis près de 100 ans.”

Des ordres d’évacuation ont été émis pour plus de 300 000 personnes à Tampa Bay, le long de la côte ouest de la Floride, mais l’ensemble de l’État devrait être touché dans une certaine mesure, avec 2,5 millions de personnes évacuées de leurs maisons au total.

Image:

Les habitants de Key West – et de la Floride au sens large – ont été invités à prendre les avertissements au sérieux et à se mettre à l’abri. Photo : AP



Ian se dirige vers les Florida Keys, une destination de vacances populaire, composée de nombreuses îles, dont certaines mesurent moins d’un mile de large.

Joe Bidenle président américain, a annulé mardi un voyage prévu et a appelé les maires de trois villes de Floride pour leur assurer que le soutien fédéral est prêt à déployer de la nourriture, du carburant et des abris.

Au total, 29 abris d’urgence ont déjà été mis en place par le personnel de la Fema envoyé dans l’État lundi.

Image:

L’une des célèbres voitures anciennes de Cuba est stoppée net par Ian



Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que la tempête avait touché terre tôt mardi dans la province cubaine de Pinar del Rio.

Daniel Brown, spécialiste principal du centre, a déclaré qu’il s’accompagnait de “vents extrêmes de force ouragan, ainsi que d’ondes de tempête potentiellement mortelles et de fortes pluies”.

Les autorités y ont installé 55 abris, ont dépêché du personnel d’urgence et pris des mesures pour protéger les cultures dans la principale région productrice de tabac de Cuba.

Image:

La circulation se développe le long de l’autoroute à partir de Tampa alors que les gens tentent de s’échapper avant l’approche de l’ouragan. Photo : AP



Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a déclaré l’état d’urgence dans tout l’État et a exhorté les habitants à se préparer.

Il a mis en garde contre “de larges impacts dans tout l’État” et a déclaré que le système météorologique entraînait un risque “d’onde de tempête dangereuse, de fortes pluies, d’inondations soudaines, de vents violents, d’une mer dangereuse et d’une activité tornadique isolée”.

Des inondations sont prévues pour une grande partie de la péninsule de Floride en milieu de semaine, puis de fortes pluies sont possibles pour le sud-est des États-Unis plus tard cette semaine.

Étagères vides

Dans certaines parties de la Floride, les rayons des supermarchés ont été vidés et de nombreux habitants ont placé des sacs de sable autour de leurs maisons.

La dernière fois que Tampa Bay, censée être dans l’œil d’Ian, a été frappée par une tempête majeure, c’était le 25 octobre 1921.

Le National Hurricane Center prévoit une onde de tempête dans la baie de Tampa et les eaux environnantes entre 5 et 10 pieds (1,5 m et 3 m) au-dessus des conditions de marée normales à cause de l’ouragan Ian.

Image:

Photo : AP



“C’est beaucoup de pluie. Cela ne va pas s’écouler rapidement”, a déclaré Cathie Perkins, directrice de la gestion des urgences dans le comté de Pinellas, où se trouvent Saint-Pétersbourg et Clearwater.

“Ce n’est pas une blague. C’est une onde de tempête mortelle.”

L’événement météorologique extrême a incité la NASA à abriter sa fusée lunaire Artemis 1, la troisième fois, il a été reporté.

Alors que BP et Chevron ont fermé leurs plates-formes pétrolières offshore dans le golfe du Mexique en raison de l’ouragan attendu.

L’ambassade britannique à Washington DC a conseillé aux Britanniques de “surveiller de près les mises à jour météorologiques locales et internationales et de suivre les conseils des autorités locales et/ou de votre voyagiste, y compris tout ordre d’évacuation”.

Il a ajouté: “Si vous êtes en Floride, à Porto Rico ou dans les îles Vierges américaines et que vous avez besoin d’une aide urgente, appelez le +1 305 400 6400. Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous vous inquiétez pour un Britannique aux États-Unis, appelez le 020 7136 6857 (24h/24, 365 jours par an).”