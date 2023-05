Prenez ce lecteur audio Toniebox à 90 $ pour la lecture (économisez 64 $)

Il peut être difficile de divertir vos enfants, surtout si vous ne voulez pas qu’ils s’assoient devant la télévision ou passent trop de temps à jouer à des applications et à des jeux vidéo. Les enfants s’épanouissent lorsqu’ils sont stimulés et apprennent quelque chose de nouveau, c’est pourquoi il est indispensable d’investir dans un jouet qui peut garder votre enfant engagé.

Une option est la Toniebox – elle raconte des histoires et joue de la musique – le tout sans écran. Et avec les bons accessoires, vous pouvez même enregistrer un message d’amour que votre enfant pourra écouter lorsque vous êtes absent. Conçue pour le jeu indépendant, cette petite boîte est un appareil polyvalent dont tout enfant peut profiter. Et en ce moment, Amazon a réduit le prix de 42 %, le ramenant à seulement 90 $. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Cette petite boîte astucieuse est suffisamment durable pour résister à un peu de jeu brutal. Votre enfant aura jusqu’à 7 heures de temps de jeu par charge, offrant beaucoup de plaisir tout au long de la journée. Et il est facile à utiliser, ce qui le rend idéal pour les personnes exceptionnellement jeunes. Conçue pour les 3 ans et plus, la Toniebox offre une expérience tactile pour les petites mains. Toucher la case vous permet de sauter des pistes et appuyer sur les oreilles ajuste le volume. Et une fois la configuration terminée, vous n’aurez pas besoin d’un accès Internet pour utiliser la machine, vous pouvez donc l’emporter avec vous pour vous amuser lors de vos déplacements.

Cet ensemble Toniebox comprend les favoris de Paw Patrol Chase, Skye et Marshall, ainsi que le Playtime Puppy Tonie, mais vous pouvez en acheter plus séparément si vous souhaitez élargir la collection de votre enfant. Que vos enfants veuillent chanter avec les favoris de la crèche (y compris Si vous êtes heureux et que vous le savez) ou qu’ils aient besoin d’une histoire apaisante pour se détendre le soir, c’est un pari solide, surtout à ce prix réduit.

En savoir plus: Les plus gros jouets de 2022 que vous voudrez en 2023