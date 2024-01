Prenez ça, voleurs d’iPhone ! iOS 17.4 rendra la protection des appareils volés encore meilleure

Cela fait un peu plus d’une semaine depuis que Stolen Device Protection a fait ses débuts avec iOS 17.3, mais iOS 17.4 apporterait de nouvelles améliorations à la toute nouvelle fonctionnalité de sécurité.

La protection des appareils volés agit essentiellement comme une dernière ligne de défense contre les voleurs d’iPhone en possession de votre mot de passe. Une fois activé, votre iPhone nécessitera une authentification Face ID ou Touch ID pour les actions sensibles telles que l’affichage des clés d’accès, l’effacement du contenu, la désactivation du mode perdu, etc. Pour les actions particulièrement sensibles – comme changer le mot de passe de votre identifiant Apple ou désactiver Localiser mon iPhone – la protection des appareils volés nécessite deux instances d’authentification biométrique ; le second venant une heure après le premier.

Auparavant – ou plutôt actuellement – ​​une seule instance d’authentification biométrique était requise lorsque vous effectuiez une action sensible dans un « lieu familier », comme votre domicile ou votre travail. Cependant, selon 9à5MaciOS 17.4 vous offrira la possibilité d’activer l’authentification en deux étapes à tout moment, quel que soit votre emplacement.

En d’autres termes, vous pourrez bientôt verrouiller votre iPhone dans un état de sécurité unique ; un voleur ne trouvera pas plus facile de s’introduire dans votre iPhone en l’obtenant dans un « endroit familier ». Bien sûr, pour plus de commodité, vous aurez toujours la possibilité de réduire cette exigence en deux étapes susmentionnée à une seule si vous préférez.

L’interface mise à jour de la protection des appareils volés dans iOS 17.4 (Crédit image : MacRumors / Apple)

Il convient de noter que la protection des appareils volés n’est pas activée automatiquement, alors lisez notre guide sur la façon de configurer la protection des appareils volés sur votre iPhone si vous n’avez pas déjà activé la nouvelle fonctionnalité. Toujours bloqué sur iOS 16 ? Nous avons également un guide sur la façon de télécharger iOS 17.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités qui seront introduites avec iOS 17.4, nous entendons dire que les magasins d’applications tiers seront bientôt autorisés sur iPhone, ainsi que les véritables navigateurs tiers (actuellement, les navigateurs tiers ne sont guère plus que relookés). versions de Safari). Ces changements devraient arriver avec iOS 17.4 dans les régions européennes, en raison des nouvelles réglementations de l’UE.

À l’échelle mondiale, iOS 17.4 permettrait également aux services de streaming de jeux comme Xbox Cloud Gaming et GeForce Now d’exister en tant qu’applications dédiées. À l’heure actuelle, le seul moyen d’accéder à ces services sur un iPhone est via un navigateur. iOS 17.4 devrait donc transformer les meilleurs iPhone en téléphones de jeu encore meilleurs.

Les transcriptions de podcasts, les nouveaux emojis et les nouvelles options linguistiques pour Siri font partie des autres mises à niveau que nous prévoyons de voir introduites avec iOS 17.4, dont le lancement est prévu début mars.