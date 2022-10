Prenez 6 cartes Pokemon TCG 25e anniversaire pour 35 $ ou marquez 12 pour 63 $

Appel à tous les amoureux de Pokémon !

Vous pouvez ramener des souvenirs d’enfance et célébrer les 25 ans de Pokemon avec des cartes mettant en vedette les premiers partenaires de la région de Kalos de Pokemon, maintenant en vente chez Woot. Prenez six cartes pour 35 $ (économisez 49 $) ou 12 cartes pour 63 $ (économisez 105 $).

Il y a une limite à un pack par client, et vous n’avez que jusqu’au 13 octobre pour profiter de cette offre jusqu’à épuisement des stocks.

obtenez un rabais supplémentaire de 5 $ sur cette offre, ce qui fait grimper les économies jusqu’à 54 $ ou 110 $ selon le pack que vous choisissez. Les membres bénéficient également de la livraison gratuite standard, ce qui devrait vous permettre de recevoir les cartes jusqu’à deux semaines après avoir passé une commande.

Ces cartes surdimensionnées du jeu de cartes à collectionner sont des objets de collection qui peuvent compléter votre jeu de cartes Partner Pack des régions de Galar et d’Unova. Ils ne sont plus disponibles sur le site officiel de Pokemon, ce qui rend cette offre encore plus intéressante.