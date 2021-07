« Prends une révérence, fils! »: Un joueur irlandais marque un WONDERGOAL spectaculaire de 60 verges pour égaliser les scores avec le dernier coup de pied du match (VIDEO)

McAuley, anciennement dans les livres de Liverpool, avait déjà inscrit son nom sur la feuille de match deux fois alors que son club, Athlone Town, poursuivait un égaliseur tardif lors d’un match de Coupe FAI contre ses rivaux Waterford FC – et avec le compte à rebours vers quatre minutes de temps additionnel à la fin des prolongations dans la rencontre de la coupe du trille, le joueur de 21 ans a décidé d’aller jeter la prudence au vent.

Quelques instants après le coup d’envoi après un but tardif de Waterford, McAuley et Athlone étaient dans le salon de la dernière chance alors que les neuf autres joueurs de champ du club se précipitaient vers l’avant dans l’attente d’un long ballon flottant livré par McAuley.

Au lieu de cela, cependant, il a surpris tout le monde sur le terrain en envoyant un tir tonitruant de l’intérieur de sa propre moitié vers le but de Waterford – et il a dépassé le gardien de but en marche arrière dans le filet pour compléter le triplé de McAuley et envoyer des joueurs, des entraîneurs et des fans pareillement dans l’extase.

OH MON DIEU! 🤯But absolument incroyable de Glen McAuley pour marquer son tour du chapeau et égaliser pour Athlone Town, le match passe aux tirs au but ! 😱@AthloneTownAFC 4-4 @WaterfordFCie Inscrivez-vous | https://t.co/vfkMjbvRwA#LOITV | #LOIpic.twitter.com/p4lSjUewI6 – Ligue Airtricity SSE (@SSEAirtricityLg) 23 juillet 2021

Le scénario n’était pas tout à fait l’affaire hollywoodienne qu’il aurait pu promettre, car McAuley et Athlone Town ont perdu les tirs au but qui ont suivi et ont été éliminés de la compétition de coupe.

Pourtant, McAuley ne marquera sûrement jamais un meilleur but dans sa carrière – et comme on dit en Irlande, il n’aura pas à payer une pinte à Athlone aussi longtemps qu’il vivra.

Bien que le voyage de la coupe de Town se termine vendredi soir, quelque chose nous dit que l’humeur de McAuley sera améliorée par la nomination au prix Puskas qui se dirigera sûrement vers la fin de l’année.

« Maintenant c’est le drame, » un fan a écrit à propos du but sur Twitter. « Concédez une défaite 4-3 à quelques secondes de la fin, #holdmybeer.«

« C’est un pour les âges. Super truc, Glen« , a convenu un autre, tandis qu’un troisième a déclaré que la frappe était encore plus impressionnante que des buts similaires marqués par certains des plus grands noms du football.

« Rooney, Beckham s’assoient, » ils ont écrit.