La reine des applaudissements est de retour.

Moins d’un mois après la désactivation de son compte Twitter, Chrissy Teigen tweeté pour la première fois depuis son départ fin mars et a expliqué les raisons de son retour vendredi.

« Il s’avère que c’est TERRIBLE de se taire et de ne plus profiter des rires du ventre au hasard tout au long de la journée et de perdre comme 2000 (sic) amis à la fois lol », a tweeté Teigen.

« Je choisis de prendre le mal avec le bien !! » elle a ajouté.

Le 24 mars, Teigen a annoncé qu’elle quitterait Twitter.

« Il est temps pour moi de dire au revoir. Cela ne me sert plus aussi positivement que négativement, et je pense que c’est le bon moment pour appeler quelque chose », a-t-elle écrit dans une série de tweets avant de désactiver officiellement son compte.

« Mon objectif dans la vie est de rendre les gens heureux. La douleur que je ressens quand je ne le suis pas est trop pour moi. J’ai toujours été décrite comme la fille forte des applaudissements, mais je ne le suis pas. »

Bien que la communauté de 13,7 millions d’abonnés Twitter qu’elle a bâtie au cours de la dernière décennie comprenne de « vrais amis », Teigen a déclaré que le fait de marcher sur la pointe des pieds sur la plate-forme pour éviter un assaut de pêche à la traîne « a fait de moi quelqu’un pour qui vous ne vous êtes pas inscrit, et un autre humain que j’ai commencé ici comme. «

«Pendant des années, j’ai pris tellement de petits coups de poing à 2 suiveurs qu’à ce stade, je suis honnêtement profondément meurtri», a-t-elle tweeté. « J’ai appris une quantité incroyable ici… Mais une chose que je n’ai pas apprise est comment bloquer la négativité. »

Teigen n’est pas seul, et en fait, certaines stars ont franchi une étape supplémentaire. Le 26 janvier, Pamela Anderson a partagé son «dernier message sur Instagram, Twitter (et) Facebook». Le 2 février, Elon Musk a annoncé à ses 48,3 millions d’abonnés qu’il allait « quitter Twitter pendant un certain temps ». Le 27 février, la star de « Bachelorette » Rachel Lindsay a désactivé son compte Instagram. Et le 4 mars, Alec Baldwin a désactivé son compte Twitter car il « ne valait pas » la « dureté ».

Contributeur: Sara Moniuszko