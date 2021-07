Prendre Windows 11 de Microsoft pour un essai routier

Les nouveautés de Windows sont des outils de productivité, comme la possibilité de réduire et de réorganiser instantanément les fenêtres, et la prise en charge des applications mobiles Android. Pourtant, Windows 11 est finalement une évolution. Bien qu’il y ait des améliorations, certaines parties sont frustrantes et familières.

C’est ce que j’ai ressenti en essayant Windows 11, la première grande mise à jour du système d’exploitation de Microsoft en six ans. La société l’a commercialisé comme un nouveau départ pour Windows avec une conception moderne et centrée sur les personnes. (Ce n’est pas nouveau que les entreprises technologiques nous rappellent constamment que leurs produits ont été conçus pour les utilisateurs, par opposition à mon Labrador retriever.) Le logiciel sera une mise à jour gratuite pour de nombreux ordinateurs personnels Windows cette saison des fêtes.

Les dirigeants de Microsoft ont qualifié Windows 11 de nouveau départ pour l’informatique personnelle centrée sur les personnes. Le jeu de mots ringard était destiné à mettre en évidence le plus grand changement de conception dans Windows : l’emblématique bouton Démarrer, qui était traditionnellement pressé dans le coin inférieur gauche, s’est déplacé vers le bas au centre. Et le bouton Démarrer ne charge plus une liste de paramètres et d’applications ; il affiche un dossier de vos applications.

Il s’agit de la même interface que nous utilisons sur les smartphones et tablettes Apple et Android, qui présente un plateau d’applications importantes en bas au centre de l’écran. C’est quand même un changement bienvenu. Le bouton Démarrer des versions précédentes de Windows ouvrait une liste complète d’applications et de paramètres qu’il était fastidieux de faire défiler.