Prendre une multivitamine quotidienne pourrait prévenir le déclin cognitif à mesure que nous vieillissons, selon une troisième étude

Les chercheurs ont découvert que ceux qui prenaient quotidiennement des multivitamines amélioraient leur mémoire et ralentissaient le vieillissement cognitif de deux ans.

L’équipe du Mass General Brigham affirme que leurs recherches « confirment les avantages cohérents et statistiquement significatifs » de une multivitamine quotidienne versus placebo pour la mémoire et la cognition globale.

“La méta-analyse de trois études distinctes sur la cognition fournit des preuves solides et cohérentes selon lesquelles la prise quotidienne d’une multivitamine contenant plus de 20 micronutriments essentiels aide à prévenir la perte de mémoire et à ralentir le vieillissement cognitif.” a déclaré le premier auteur Chirag Vyasmembre fondateur du système de santé Mass General Brigham.

L’équipe a analysé les données de l’étude COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes (COSMOS) – une méta-analyse de 5 000 participants – et a également rassemblé 573 participants et leur a fait subir des évaluations cognitives détaillées en personne sur une période de deux ans.

Certains participants ont pris un supplément multivitaminé quotidien pendant cette période, tandis que d’autres ont pris une pilule placebo.

Ils ont constaté que ceux qui prenaient la multivitamine avaient une meilleure cognition globale et une meilleure mémoire épisodique que ceux qui prenaient le placebo, la multivitamine ralentissant le vieillissement cognitif de deux ans. Aucun impact sur la fonction exécutive ou l’attention exécutive n’a été observé.

OBTENEZ AUSSI DU SAFRAN: Les herbes peuvent améliorer la démence légère grâce au ginseng, au ginkgo biloba et au crocus sativus – Étude

“Le déclin cognitif figure parmi les principaux problèmes de santé de la plupart des personnes âgées, et un supplément quotidien de multivitamines pourrait constituer une approche attrayante et accessible pour ralentir le vieillissement cognitif”, a déclaré Vyas.

Olivia Okereke, directrice de la psychiatrie gériatrique et auteure principale de l’étude, a ajouté : « Ces résultats attireront l’attention de nombreuses personnes âgées qui sont, à juste titre, très intéressées par les moyens de préserver la santé cérébrale, car elles fournissent des preuves du rôle d’une multivitamine quotidienne. pour soutenir un meilleur vieillissement cognitif.

REGARDE AUSSI: Des experts découvrent pourquoi l’exercice prévient la maladie d’Alzheimer, ce qui pourrait conduire à la guérison

L’étude, publié dans le Cette semaine, l’American Journal of Clinical Nutrition souligne également qu’il s’agit de la troisième expérience COSMOS qui fait l’éloge des multivitamines quotidiennes de cette manière, ajoutant encore plus de poids aux résultats.

L’Association Alzheimer estime que de nombreux adultes vieillissants à l’avenir courront un risque élevé de déclin cognitif et de maladie d’Alzheimer à moins que des interventions ne puissent aider à préserver la fonction cognitive avant l’apparition des déficits.

Le Dr JoAnn Manson, qui a dirigé l’essai global COSMOS, a déclaré que les résultats de ces trois études distinctes contrôlées par placebo étaient très « passionnants ».

L’OPTIMISME FONCTIONNE AUSSI : Voir le bon côté de la vie pourrait vous aider à réduire votre risque de démence

« Cela soutient en outre la promesse des multivitamines en tant qu’approche sûre, accessible et abordable pour protéger la santé cognitive des personnes âgées. »

INVITEZ VOS AMIS à rester en bonne santé en partageant ceci sur les réseaux sociaux…