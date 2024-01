Prendre une multivitamine quotidienne peut améliorer la mémoire chez les personnes âgées : étude

Selon une nouvelle étude, la prise quotidienne d’un supplément multivitaminé pourrait améliorer la mémoire et ralentir le déclin cognitif chez les adultes vieillissants.

Les résultats pourraient avoir des implications majeures pour les millions d’Américains souffrant de démence et de la maladie d’Alzheimer.

L’étude, publiée jeudi, est la troisième d’une série menée sous le Étude sur les résultats des suppléments de COcoa et des multivitamines (COSMOS), un vaste essai clinique national testant des extraits de cacao et des suppléments multivitaminés pour voir s’ils peuvent améliorer la cognition et diminuer le risque de maladie d’Alzheimer.

Dans deux études antérieures, le groupe a découvert que les multivitamines quotidiennes avaient un effet positif sur la cognition. L’étude actuelle combine une étude de plus de 500 participants avec une méta-analyse des données de plus de 5 000 participants.

“Le déclin cognitif est l’un des principaux problèmes de santé de la plupart des personnes âgées, et un supplément quotidien de multivitamines pourrait constituer une approche attrayante et accessible pour ralentir le vieillissement cognitif”, a déclaré le premier auteur Chirag Vyas, instructeur en recherche au département de psychiatrie de Le Massachusetts General Hospital (MGH), a déclaré dans un déclaration annonçant l’étude.

Sur une photo non datée, on voit une femme prendre une multivitamine. PHOTO DE STOCK/Getty Images

Pour la première partie de l’étude, les chercheurs ont administré des évaluations cognitives en personne à 573 personnes. Les résultats, publiés le Journal américain de nutrition cliniqueont montré qu’une multivitamine quotidienne améliorait la mémoire et la cognition sur deux ans, par rapport à un placebo.

Ceux qui prenaient des multivitamines affichaient une mémoire équivalente à celle d’une personne de près de cinq ans plus jeune qu’eux et avaient une cognition équivalente à celle d’une personne de deux ans plus jeune.

De plus, des avantages statistiquement significatifs ont été observés dans l’amélioration de la mémoire épisodique – c’est-à-dire la capacité de se remémorer un souvenir – mais pas dans l’attention exécutive, qui est la capacité de bloquer les distractions et de se concentrer sur une tâche.

L’équipe a également mené une méta-analyse basée sur trois études distinctes, avec des participants ne se chevauchant pas, et a également constaté que la prise d’une multivitamine présentait des avantages pour la mémoire et la cognition.

“Ces résultats attireront l’attention de nombreuses personnes âgées qui sont, à juste titre, très intéressées par les moyens de préserver la santé cérébrale, car elles fournissent des preuves du rôle d’une multivitamine quotidienne dans le soutien d’un meilleur vieillissement cognitif”, a déclaré le Dr Olivia Okereke, auteur principal. du rapport et directeur de la psychiatrie gériatrique à l’HGM, dans un communiqué.

Aux États-Unis, on estime qu’il y a actuellement 6,7 millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de démences associées, un nombre qui devrait atteindre 14 millions d’ici 2060, selon l’étude. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

Précédent recherche a déjà montré que le risque de démence peut être ralenti en maintenant un mode de vie sain, notamment en contrôlant l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité et la dépression. Réduire le tabagisme, s’abstenir de boire de façon excessive et faire beaucoup d’exercice physique, peut-être aussi améliorer la santé cérébrale, selon le CDC.

La nouvelle étude présentait des limites, notamment le fait que la multivitamine utilisée était de la marque Centrum Silver, ce qui signifie que d’autres marques de multivitamines pourraient ne pas produire les mêmes résultats. On ne sait pas non plus quelles vitamines particulières contenues dans la multivitamine elle-même ont contribué aux effets positifs.

De plus, 98 % des participants à l’étude étaient blancs, les résultats de la nouvelle étude pourraient donc ne pas être généralisables à la population non blanche.