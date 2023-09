Le premier jour du stage de Teddy Morgan chez NASCAR a coïncidé avec la journée des médias des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series.

Alors que le diplômé en gestion du sport et nouveau membre de l’équipe de marketing par courrier électronique de l’organisation traversait le Charlotte Convention Center, il a accompagné ses nouveaux collègues lors de l’organisation de séances photo, d’interviews et de disponibilités avec les médias pour les plus grands noms des courses de stock car. L’ampleur du moment n’a pas échappé à Elon junior, un passionné de sport.

«Ma première journée n’aurait pas pu être meilleure», a déclaré la majeure en gestion du sport. « Et être à cinq pieds de Kyle Busch et Brad Keselowski, c’était définitivement un moment surréaliste à vivre le premier jour. »

L’opportunité de vivre de telles expériences du monde réel a convaincu Morgan de participer cet automne au centre régional Elon de Charlotte, où il est l’un des 12 étudiants inscrits dans la première cohorte The Sport Experience, un semestre immersif en gestion du sport dans la ville.

Tandis que Morgan soutient les efforts de marketing en ligne de NASCAR, ses camarades de classe acquièrent une expérience professionnelle auprès de l’Atlantic Coast Conference, de Fox Sports, de la Make-A-Wish Foundation, de Charlotte Independence/Charlotte Checkers et de Yes I Can Basketball, entre autres sociétés basées à Charlotte.

L’université a officiellement célébré l’ouverture de son nouveau centre régional dans le quartier sud de Charlotte avec une conférence de presse le 19 septembre, soulignée par le projet de l’institution d’offrir le programme Elon Law Flex dans la ville reine. L’événement de bienvenue s’est terminé par une table ronde animée par le doyen associé et le professeur Tony Weaver et mettant en vedette un trio d’anciens élèves de Charlotte. Parmi les panélistes se trouvait Shelby McKay ’13 de l’Atlantic Coast Conference, qui est soutenue cet automne par sa stagiaire Sarah Dawkins ’25, l’une des étudiantes d’Elon vivant et étudiant actuellement à Charlotte.

Originaire de Raleigh, Dawkins a apprécié l’opportunité de voir Charlotte de près alors qu’elle réfléchit à son cheminement de carrière potentiel.

« Étant originaire de Caroline du Nord, j’apprécie d’avoir la chance d’acquérir de l’expérience à Charlotte parce que j’aimerais rester dans l’État après l’université », a déclaré la double spécialisation en économie et gestion du sport. «C’est l’occasion de mettre le pied ici, de voir à quoi ressemblerait la vie après l’université, tout en ayant le confort de travailler avec des professeurs que je connais déjà et de suivre des cours avec d’autres étudiants d’Elon. Ce sont de réels avantages.

Des opportunités partout

Il n’est pas étonnant qu’Elon et ses étudiants soient attirés par Charlotte : les opportunités abondent. Cela est particulièrement vrai pour les étudiants intéressés par les secteurs des affaires, du marketing et du sport. La ville reine et ses environs accueillent chaque année 220 jours d’événements sportifs en direct, les franchises NFL, NBA et MLS ayant élu domicile dans la ville, ainsi que le siège de NASCAR et de l’Atlantic Coast Conference.

« Lorsque vous regardez l’offre solide de sports et d’événements qui ont lieu à Charlotte, c’est l’endroit idéal pour étudier pour les étudiants se spécialisant en gestion du sport, en communication, en commerce, en sciences de l’exercice et dans bon nombre de nos autres offres académiques », a déclaré Weaver, qui a recruté des étudiants et des partenaires industriels pour le semestre d’automne. « Notre objectif ultime est de mettre nos étudiants en mesure de réussir, et Charlotte nous offre des opportunités infinies d’immerger nos étudiants dans les domaines de leur choix. »

Weaver a ajouté : « Il s’agit d’un marché dans lequel nos étudiants veulent accéder, et nous répondons à ce besoin grâce à des stages, des cours en personne dispensés par notre faculté Elon et l’accès à d’innombrables anciens élèves qui travaillent et prospèrent déjà dans la ville.

Quelques semaines après le début du semestre, Dawkins a déclaré qu’elle avait déjà bénéficié de l’accès aux anciens élèves. En tant que stagiaire à l’Atlantic Coast Conference, elle joue un double rôle en travaillant à la fois avec les programmes étudiants-athlètes et avec les opérations des jours de match de football. Dans le premier cas, elle relève de McKay, commissaire associé de la conférence pour les étudiants-athlètes et les programmes institutionnels/DEI. Grâce à cette collaboration étudiants-anciens élèves, Dawkins a acquis une meilleure idée de l’expérience étudiant-athlète, de la manière dont la conférence soutient les programmes et initiatives étudiants-athlètes, ainsi que des règles et règlements de la NCAA.

Dawkins, qui a mené des recherches de premier cycle à Elon, a apprécié la volonté de McKay de s’appuyer sur ses atouts en matière de collecte et d’analyse de données. Cela a permis à Dawkins de se plonger dans les « chiffres » qu’elle apprécie, de créer des feuilles de calcul et d’examiner les données économiques de différentes écoles et sports. C’est un mélange parfait de ses activités académiques.

« Son objectif a été de m’aider à faire ce que j’aime faire », a déclaré Dawkins à propos de McKay. «Et elle m’a déjà beaucoup aidé en me fixant des objectifs et en fixant des objectifs chaque semaine sur lesquels me concentrer. Nous avons élaboré un plan pour mon stage et expliqué comment nous pouvons apprendre les uns des autres.

Dawkins a déclaré qu’elle tire son optimisme pour son avenir du fait qu’elle partage plusieurs similitudes avec McKay. Tous deux ont étudié à Elon, effectué des stages à l’ACC et collaboré avec le même mentor de recherche, Weaver.

« Honnêtement, j’admire vraiment Shelby et j’espère pouvoir continuer à suivre ses traces », a déclaré Dawkins.

Cocher toutes les cases

Certes, Anthony Bamford ’25, diplômé en analyse des médias, n’envisageait pas d’étudier au-delà du campus principal d’Elon. Mais une fois que le natif de Royersford, en Pennsylvanie, a commencé à envisager Charlotte, il a commencé à cocher de nombreuses cases. La ville était un endroit qui l’intéressait, avec de nombreuses organisations sportives, une communauté de jeunes professionnels et beaucoup de choses à voir et à faire.

« Elon a un merveilleux programme d’études à l’étranger, mais je n’étais pas sûr qu’étudier à l’étranger me convenait. Charlotte, en revanche, était très attirante », a-t-il déclaré. «C’était le mélange parfait pour moi. J’obtiens l’expérience d’étudier à l’étranger, mais je peux également maintenir un lien avec Elon.

Ce mélange comprend un emploi du temps chargé où Bamford effectue un stage à l’Atlantic Coast Conference, soutenant le département de football et l’équipe des opérations les jours de match trois jours par semaine, avec deux jours de cours le mardi et le mercredi. La cohorte de gestion du sport partage le même programme académique, prenant en charge la gestion d’événements avec la professeure agrégée Cara Lucia, le sport et les médias avec le professeur agrégé Vic Costello et l’administration du sport universitaire avec la professeure adjointe Khirey Walker. Les trois cours sont dispensés en personne, par blocs de plus de trois heures.

Bamford a qualifié de plus majeur le fait qu’il continue d’étudier auprès des professeurs d’Elon bien qu’il se trouve à près de deux heures des avenues Haggard et Williamson.

« J’ai vraiment aimé savoir que nos cours ici seraient dispensés par des professeurs Elon », a-t-il déclaré. « J’ai adoré tous les professeurs avec lesquels j’ai eu la chance de travailler à l’École des communications et au Département de gestion du sport. Pouvoir conserver et entretenir ces relations avec Elon a été un grand attrait pour moi.

Dans le cadre de leurs stages, Bamford et Dawkins travaillent dans la salle de rediffusion de l’ACC lors des matchs de football de conférence, surveillant les images et les rediffusions, traçant les pénalités et les jeux, et suivant les délais d’attente des médias.

« J’explique le rôle de cette façon, quand les retransmissions de la NFL disent : ‘Nous allons à New York pour la rediffusion’, puisque nous sommes l’ACC, ils vont nous voir à Charlotte », a-t-il déclaré.

Pour Morgan, son stage chez NASCAR et son séjour à Charlotte l’ont conduit là où il veut être : se préparer à l’après Elon.

« Être à Charlotte était quelque chose que je voulais faire parce que j’aimais l’équilibre entre suivre des cours et faire un stage en même temps », a-t-il déclaré. « De plus, j’ai aimé l’idée d’avoir une longueur d’avance sur ceux avec qui je serai en compétition lorsque nous postulerons à des postes et commencerons notre carrière. J’ai l’impression qu’être à Charlotte maintenant me donne un coup de pouce.

« Une partie du monde réel »

Tout comme Elon est nouveau à Charlotte, la Conférence de la côte atlantique l’est également.

La conférence a organisé une cérémonie fin août pour célébrer son déménagement officiel dans la ville et son nouveau siège social dans la tour Bank of America à Legacy Union. L’établissement de 33 étages situé dans le centre-ville de Charlotte surplombe le stade Bank of America et abrite des dirigeants de neuf employeurs Fortune 500, dont Lowe’s Home Improvement, Duke Energy et Truist.

Quelques jours après que l’ACC ait planté le drapeau de sa conférence dans la ville, Dawkins et Bamford ont assisté à leur stage d’orientation dans le gratte-ciel du centre-ville.

« À ce moment-là, en entrant dans le bâtiment, je me souviens avoir pensé : « Wow. C’est un endroit incroyable pour faire un premier stage », a déclaré Dawkins. « C’est un lieu de travail passionnant et cela vous donne le sentiment de faire partie du monde réel. Cela ne ressemble plus à l’université.