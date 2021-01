Les vaccins contre Covid-19 disponibles aujourd’hui peuvent être insuffisamment testés et provoquer des effets secondaires, mais la nature du virus est telle que prendre un coup est toujours mieux que de refuser le coup, selon un épidémiologiste chinois de haut niveau.

Le professeur Gao Fu, directeur général du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies, a participé à l’essai clinique de l’un des vaccins développés en Chine contre Covid-19. Dans une interview accordée au programme Going Underground de RT, il a déclaré qu’il considérait que c’était le bon choix et qu’il encourageait tout le monde à se vacciner contre la maladie.

«Nous avons tellement de lignes technologiques que nous avons développées pour les vaccins. Je pense que toutes ces lignes sont assez bonnes pour prendre ce risque », il expliqua.

Si je ne prends pas cela, comment pouvez-vous persuader le public de croire qu’il y a une chance d’attraper le virus?

Normalement, il faut plusieurs années pour confirmer l’efficacité et l’innocuité d’un vaccin, mais, avec Covid-19, le processus d’approbation pour toutes les formules a été considérablement raccourci. Certaines personnes hésitent à prendre la photo, craignant d’éventuels effets indésirables.

Le professeur Gao avait précédemment exprimé des inquiétudes concernant l’utilisation du mécanisme de délivrance d’ARNm – un moyen par lequel un vaccin introduit des gènes viraux dans un corps et entraîne le système immunitaire à le combattre – utilise quelques jabs, comme celui développé par Pfizer / BioNTech. Ces mots ne doivent pas être confondus avec la désapprobation de ces produits, mais uniquement comme une déclaration de fait que la technologie de l’ARNm est relativement moins testée que les formes plus traditionnelles, a-t-il déclaré à RT.

En fin de compte, chaque vaccin présente un risque d’effets secondaires, et la nature du virus SRAS-CoV-2 est telle que les avantages de tout vaccin actuellement disponible pour l’humanité en général l’emportent sur le risque, à son avis.

«En général, nous devrions en prendre – si vous pensez qu’il y a un risque – pour la vaccination plutôt que d’attendre. Nous ne pouvons plus attendre » il a dit.

Gao a également expliqué pourquoi il pensait que la Chine avait réussi à contrôler Covid-19 alors que de nombreux pays occidentaux avaient échoué.

« Toi [the UK] peut penser que vous avez perdu votre chance de suivre et de tracer, si vous travaillez très dur, il y a encore un moyen, « a-t-il dit, interrogé sur le programme très critiqué de la Grande-Bretagne pour retrouver les contacts des personnes infectées.

La Chine a investi beaucoup de ressources dans le travail au niveau communautaire et a réussi à contenir la maladie après l’épidémie initiale dans la province de Wuhan, a déclaré Gao. «La communauté a tellement [many] professionnels. Ils ont fabriqué [sic] un travail brillant. Ce sont les personnes clés pour effectuer le traçage et le suivi. »

Il a également réitéré le message central de la Chine d’unité mondiale face au Covid-19, affirmant qu’une maladie comme celle-ci doit être combattue par le monde ensemble. Les États-Unis ont fait pression pour blâmer la Chine pour l’épidémie, accusant Pékin de couvrir la gravité de la maladie et d’avoir peut-être déclenché l’épidémie avec une fuite d’un laboratoire.

«Nous vivons dans un petit village. Nous devons travailler ensemble. Au tout début, vous m’avez demandé si j’avais dit quelque chose de mal au sujet du vaccin Pfizer. Non, je n’ai rien dit de mal, » il a dit.

Laissez l’infodémie, laissez les rumeurs de côté.

