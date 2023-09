Prendre soin d’une personne atteinte de myélome multiple récidivant/réfractaire

«L’une des choses les plus utiles qu’un soignant puisse faire est de rester informé», déclare Ashley Rosko, MD, hématologue au James Cancer Hospital de l’Ohio State University Comprehensive Cancer Center.

Le myélome est un marathon, pas un sprint, il est donc essentiel que les soignants prennent soin d’eux-mêmes. Cela implique de prendre du temps pour vos propres activités et de demander de l’aide à vos amis ou à votre famille. Amrita Krishnan, MD



Obtenez les faits sur ce que signifie avoir RRMM. Découvrez les traitements, les effets secondaires et la récupération. Cela peut être d’une grande aide si votre proche se sent dépassé par le diagnostic et tous les choix de traitement.

Demandez à l’équipe soignante de votre proche du matériel pédagogique sur la RRMM. Vous pouvez également trouver des informations en ligne et dans la communauté des pairs sur le myélome multiple.

« Les sociétés nationales comme la Multiple Myeloma Resource Foundation (themmrf.org) et l’International Myeloma Society (myelomasociety.org) fournissent un bon matériel éducatif aux patients. Les conférences en personne peuvent également être une bonne ressource », déclare Amrita Krishnan, MDspécialiste du myélome multiple à la ville de Hope Orange County, à Irvine, en Californie.