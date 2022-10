Prendre soin d’un enfant atteint de dermatite atopique modérée à sévère

Sans relâche

L’eczéma affectait chaque aspect de la vie de Kyan. Ses mains étaient si enflammées et fissurées qu’il ne pouvait pas tenir un crayon ou plier ses doigts pour écrire à l’école. Et il avait tellement de démangeaisons et était mal à l’aise qu’il ne pouvait pas faire attention en classe. Ses professeurs pensaient qu’il pouvait être autiste ou TDAH parce qu’il ne pouvait pas se concentrer, mais il ne pouvait pas se concentrer parce qu’il était si mal à l’aise.

Kyan a souffert non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les enfants l’ont taquiné. Ils ne comprenaient pas pourquoi il portait des gants à l’école. Ils n’ont pas compris pourquoi son visage était si taché. Ses professeurs ont remarqué les cellules mortes de la peau sur sa tête et la façon dont il se grattait le cuir chevelu et ils n’arrêtaient pas de le signaler pour les poux, ce qui aggravait encore les taquineries. Plusieurs fois, il rentrait de l’école en pleurant.

L’eczéma était implacable. Ça ne s’arrêtait pas et ça ne s’améliorait pas. Je savais que je devais défendre mon enfant. Ce que nous avions essayé jusqu’à présent ne fonctionnait pas.

Nous avons été référés à la dermatologue pédiatrique Sheilagh Maguiness, MD, à M Health Fairview à Minneapolis. Je viens de craquer dans le bureau du Dr Maguiness. J’ai dit: “Je ne peux plus faire ça.”