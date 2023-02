Prendre soin des dents, les gencives peuvent protéger les cerveaux vieillissants

JEUDI 2 février 2023 (HealthDay News) — Prendre bien soin de vos dents — brossage, soie dentaire, examens dentaires réguliers — est, bien sûr, important pour une bonne santé. Maintenant, les chercheurs disent que c’est aussi vital pour la santé du cerveau.

Alors qu’il était déjà clair qu’une mauvaise santé dentaire pouvait augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque, une nouvelle étude soutient que les adultes génétiquement prédisposés à avoir des caries, des prothèses dentaires et des dents manquantes sont également plus susceptibles de montrer des signes de détérioration de la santé cérébrale.

Cette santé cérébrale déclinante pourrait affecter la mémoire et la capacité de penser clairement et de fonctionner dans la vie.

« La santé bucco-dentaire est un facteur de risque assez facile à modifier. C’est l’un des plus faciles. Nous devons juste mieux prendre soin de notre santé bucco-dentaire et ce n’est ni très coûteux ni compliqué », a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Cyprien Rivier, boursier postdoctoral en neurologie à la Yale School of Medicine.

L’étude ne démontre pas que l’hygiène dentaire améliore réellement la santé du cerveau, mais c’est un domaine qui mérite plus de recherche, a déclaré le Dr Joseph Broderick, professeur au département de neurologie et de médecine de réadaptation de l’Université de Cincinnati et expert bénévole pour l’American Association AVC.