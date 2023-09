Prendre soin d’enfants adultes atteints de maladie mentale : comment aider

Il est souvent nécessaire d’être « directement » auprès d’une personne atteinte de maladie mentale et de lui offrir une aide pratique allant au-delà de ce qui est habituellement approprié pour la plupart des adultes. Duckworth note que cette approche est parfois découragée par la philosophie en 12 étapes des Alcooliques anonymes et de groupes similaires, qui enseignent qu’une personne est « l’agent » de son propre rétablissement. On pense que les parents « facilitent » la maladie de leur enfant s’ils lui apportent une aide concrète après que celui-ci a perdu son emploi ou son logement, par exemple en raison de son propre comportement et de ses propres choix.

Mais essayer de forcer un enfant à se rétablir ne fonctionnera pas nécessairement non plus, a déclaré Kaufmann. « Nous avons réalisé qu’en mettant l’accent sur l’acceptation du traitement, nous repoussions Patrick. Nous ne lui donnions pas l’espace dont il avait besoin pour prendre ses propres décisions et il se sentait « étouffé » par nous. Patrick est devenu plus ouvert au traitement lorsque ses parents ont cessé de le réclamer.

Et une fois qu’il a commencé à prendre des médicaments, « il m’a fait savoir qu’il n’aimait pas que nous lui demandions s’il avait pensé à prendre ses médicaments aujourd’hui », a poursuivi Kaufmann. «Nous avons constaté que la meilleure chose à faire était de reculer, de le laisser mener sa propre lutte si nécessaire. Après des années à nous cogner la tête contre les murs, nous avions besoin d’essayer quelque chose de nouveau, et nous ne pouvions pas faire pour lui quelque chose qu’il devait faire lui-même, même si sa maladie l’avait affaibli », a-t-il déclaré.

Lorsque Patrick a décidé de retourner à l’université, Kaufmann a d’abord émis des réserves. À cette époque, Patrick était marié et Kaufmann pensait que le stress de l’école, ainsi que ses responsabilités d’époux et de père, pouvaient être dangereusement écrasants. Mais cela s’est avéré être une bonne décision. « Même si vous constatez des failles dans la décision de votre enfant, il devra peut-être l’essayer par lui-même pour apprendre. Plus vous leur donnez d’espace, mieux c’est. Mais c’est la chose la plus difficile que vous puissiez faire en tant que parent, et cela ne devient jamais plus facile.