Prendre soin de votre santé mentale lorsque vous souffrez de PR

La polyarthrite rhumatoïde peut nuire à votre santé mentale. Jennifer Holder, leader communautaire du groupe Facebook RA de Webmd, explique comment ses amis l’aident à traverser les jours difficiles – et comment les réalisations, grandes et petites, valent la peine d’être célébrées.



Transcription vidéo



PORTE-JENNIFER : La RA peut avoir des conséquences néfastes mentalement, car lorsque vous avez ces jours où vous êtes incapable de faire ne serait-ce que des choses normales, quotidiennes et basiques comme tenir une brosse à dents ou une brosse à cheveux, ou même attacher votre chaussure, lorsque vos doigts, vos articulations et vos doigts sont enflés, ce sont des choses vraiment difficiles à faire. Cela nous pèse mentalement. Si nous y réfléchissons tous les jours, toute la journée, ces pensées négatives ont des conséquences néfastes et rendent la PR encore plus effrayante. Mais si vous prenez le contrôle et trouvez un endroit heureux partout où vous le pouvez, je pense que cela aide.

Mes copines sont incroyables. Aucun d’entre eux n’a de PR, mais ils ont toujours été d’un grand soutien, toujours utiles et compréhensifs lorsque je n’étais pas capable de faire quelque chose. Si mes amis sortaient et que je suis fatigué, ils comprennent que parfois les personnes atteintes de PR sont très fatiguées. Ce n’est pas toujours juste du travail. Parfois, avec la PR, il y a des jours où vous ne pouvez pas faire grand-chose.

Et ils étaient compréhensifs. Quand j’avais de mauvais jours, j’étais capable d’en choisir un et de me défouler. C’étaient mes bouées de sauvetage. Et je leur en suis toujours éternellement reconnaissant.

S’il y a une chose que j’ai apprise en souffrant de PR, c’est qu’il faut prendre soin de soi. Vous devez. Maintenant que je suis en rémission et que je peux faire beaucoup plus, je ne veux rien manquer. Et donc je vais me faire masser. Je m’offre une journée entre filles seules : me faire les ongles, me faire masser, me faire un soin du visage. Je pars beaucoup en vacances. C’est mon truc.

J’aime voyager. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Et je ne pensais pas avoir l’opportunité de le faire parce que dans mon esprit, j’ai toujours pensé qu’à cet âge, je ne serais pas capable de me déplacer et de faire les choses que je voulais faire. Je suis donc toujours en déplacement. Je suis toujours à la recherche du prochain endroit à visiter dans le monde.

La plus grande victoire pour moi est que je suis toujours en train d’atteindre mes objectifs et de faire ce que je veux faire de ma vie. Et je suppose qu’une petite victoire pour moi serait de retour en 2021, j’ai parcouru un sentier à Oahu à Hawaï. C’était joli… c’était dur. [LAUGHS]Je l’ai fait avec mon fils aîné. Il a atteint le sommet plus vite que moi. Mais le fait d’avoir pu gravir ce sentier de randonnée a été important pour moi. Pendant tout le temps que je faisais la randonnée, tout ce à quoi je pouvais penser était comment, quand j’avais commencé à avoir des symptômes de PR et ce que j’avais vécu pour obtenir un diagnostic, et me rappeler comment, au début de la trentaine, je m’imaginais à cet âge infirme ou alité, et c’était plutôt effrayant.

Donc, pendant tout le temps que je faisais la randonnée, je n’arrêtais pas de penser au chemin parcouru. Et j’ai l’impression d’avoir une seconde chance dans la vie. Je profite donc de toutes les chances possibles.