Prendre soin de votre santé mentale avec la maladie psoriasique

Il est difficile de déterminer si la maladie psoriasique provoque la dépression ou vice versa. La maladie psoriasique est elle-même capricieuse. Il n’y a aucun moyen de savoir quand vous vous réveillez chaque matin si ce sera une bonne, une mauvaise ou une mauvaise journée. La maladie fait apparemment ce qu’elle veut, quand elle veut. C’est une condition désordonnée : le psoriasis lui-même laisse souvent un chemin visible d’écailles et de liquides teintés de sang sur votre corps, et l’arthrite psoriasique peut causer des douleurs physiques. Souvent, les patients me diront qu’ils n’ont jamais réalisé à quel point la maladie se sentait mal jusqu’à ce qu’ils commencent à se sentir mieux.

En tant que dermatologue et psychologue, j’ai étudié la relation entre la santé mentale et la maladie psoriasique pendant des années. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la maladie psoriasique affecte plus que votre peau. Cette condition active votre propre système immunitaire pour qu’il s’attaque à lui-même. Cela peut entraîner des symptômes tels qu’une décoloration de la peau (psoriasis) ou un gonflement des articulations (arthrite psoriasique). Mais cela peut aussi provoquer une inflammation que nous ne pouvons pas toujours voir. Cela peut entraîner d’autres problèmes de santé, tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même des troubles de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression.

La connexion cerveau-inflammation

Nous pensons que la maladie psoriasique elle-même est déclenchée par un mélange de gènes et d’environnement. Certaines personnes y sont simplement prédisposées génétiquement, puis un traumatisme survient – une piqûre d’insecte, une infection ou un stress – et votre système immunitaire s’emballe. Les mêmes cytokines, ou produits chimiques inflammatoires, qui provoquent des symptômes dans votre peau et vos articulations traversent également la barrière hémato-encéphalique et pénètrent dans votre système nerveux central. Ils agissent ensuite sur vos synapses, les jonctions de vos terminaisons nerveuses et de votre cerveau, pour réduire les niveaux de substances chimiques cérébrales telles que la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Cela peut à son tour déclencher des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l’anxiété et le trouble obsessionnel-compulsif (TOC).

La bonne nouvelle est qu’une classe de médicaments utilisés pour traiter la maladie psoriasique connue sous le nom de produits biologiques semble également aider à améliorer les symptômes de la dépression et de l’anxiété. C’est logique : les produits biologiques agissent en liant les cytokines inflammatoires afin qu’elles ne puissent plus faire de ravages dans votre peau, vos articulations ou votre cerveau. Ils peuvent aussi, bien sûr, aider à améliorer la santé mentale car ils soulagent les symptômes de la maladie psoriasique active. Si votre peau s’améliore et que vos articulations vous font moins mal, vous vous sentez plus à l’aise pour faire des activités normales telles que socialiser, faire de l’exercice ou même aller au travail.