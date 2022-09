Prendre soin de ma sœur atteinte de la maladie d’Alzheimer est difficile. Nous avons trouvé du réconfort en créant des TikToks

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Jean Collins, une soignante de sa sœur Kathy Collins qui a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer précoce. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Par une journée torride de juillet 2018, ma sœur et moi nous sommes accrochées l’une à l’autre dans le parking d’une clinique à Duncan, en Colombie-Britannique. Elle avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer précoce. Elle avait 56 ans.

Le jour où elle a été diagnostiquée a apporté un énorme soulagement à Kathy. Elle savait enfin ce qui lui arrivait. Mais le soulagement n’était pas ce que je ressentais. J’étais vidé. Nous tous qui l’aimons l’étions.

Un diagnostic comme Alzheimer est la mort par mille coupures. Au début, c’était la voix de Kathy qui appelait d’une autre pièce, “Qu’est-ce que j’allais encore avoir?” Nous rions alors que je criais : « Des serviettes en papier !

Ensuite, c’était de découvrir qu’elle ne pouvait plus lire une horloge à cadran. Une coupe. Ensuite, elle ne pouvait pas ranger l’argenterie ni prendre une douche de façon autonome. L’indignité de l’incontinence. Un autre tressaillement. Une autre coupe.

Elle a commencé à me suivre. À quelques centimètres de mon corps presque toujours. Sa dépendance et sa concentration sur moi sont implacables. Une autre tranche.

Kathy Collins en 2014 alors qu’elle était symptomatique mais pas encore diagnostiquée. (Soumis par Joan Collins)

Fabriquer une surprise et une nouvelle réaction à une histoire qu’elle m’a racontée des centaines de fois. La tenant dans mes bras alors qu’elle sanglotait et gémissait, “Pourquoi est-ce que ça m’arrive ?” Les fois où elle se fâche contre moi parce que je dois laver ses vêtements préférés, qu’elle veut porter jour après jour. Ou mettre son pyjama à l’heure du coucher.

Depuis son diagnostic, ma focalisation laser a été sur Kathy. Je pleure rarement, sauf quand je suis seul. Verrouiller la porte de la salle de bain et ouvrir le robinet quand elle est à la maison, essayant d’arrêter les larmes. Inspirez profondément. Eau froide sur le visage.

Le mythe de Prométhée vient à l’esprit, aussi hyperbolique soit-il. En guise de punition de Zeus, il fut enchaîné à un rocher et chaque jour un aigle dévorait son foie. Du jour au lendemain, il repousserait et sa journée de la marmotte de l’enfer recommencerait.

En 2019, Kathy et moi avons emménagé chez nos parents âgés pour la soutenir. A cette époque, elle était dans la première étape de ce grand démêlage. Brillante, drôle, belle, capable de parler de sa vie extraordinaire.

Devenir une “star d’Alzheimer” sur TikTok

En avril 2020, nous avons téléchargé TikTok. Nous avons passé des heures à parcourir les messages créatifs, hilarants et émouvants. Alors que le nuage noir de la pandémie déferlait sur le monde, ennuyé, effrayé et confiné, nous avons impulsivement réalisé une vidéo montrant Kathy dans sa chambre, parlant des Post-it sur ses murs. Ils l’ont aidée à se souvenir des choses.

Trois messages TikTok plus tard, The Kathy Project a explosé avec des vues. Près de deux ans et demi plus tard, notre compte a atteint près de trois millions de globes oculaires. Nous avons plus de 160 000 abonnés et nous avons construit une communauté forte et compatissante. Tout à coup, Kathy était une star et une ambassadrice de la maladie d’Alzheimer. J’étais “Jeannie derrière la caméra”.

REGARDER | Jean Collins a filmé une bobine Tiktok de sa sœur Kathy expliquant pourquoi ils ont emménagé avec leurs parents.

Kathy était électrisée par cette attention. Cela lui a donné la mission d’atteindre les autres, de dire aux gens “ce n’est pas si mal”.

Tout allait bien jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. Maintenant, ses pensées volent dans le ciel comme une bulle, toujours plus loin. Quand elle parvient à les toucher, ils éclatent.

Au sein de notre merveilleuse communauté TikTok, les gens me demanderont : “Comment vas-tu, Jean ?” Je réponds presque toujours, “Génial!”

Je ne suis pas génial. Le chagrin de mes parents est si palpable que notre maison semble hantée. Ma sœur cadette Laura-Lynn gère cela à distance parce qu’elle vit dans une autre ville et c’est un tout autre niveau de souffrance. Ses enfants, maintenant dans la trentaine, regardent la démence arriver à leur mère.

Trouver une communauté d’espoir, d’encouragement et d’amour

TikTok n’est plus seulement des tutoriels de maquillage et des danses. C’est le handicap, la santé mentale, des voyages comme celui de Kathy. Devenir connecté à des icônes canadiennes comme Jann Arden, qui commente régulièrement les messages de Kathy. (Salut Jann.) Ou Teepa Snow, qui est une rock star au sein de la communauté de la démence pour ses approches compatissantes et innovantes en matière de soins. (Salut Teepa.) D’autres comptes comme welcome2dementia qui partagent courageusement leur propre expérience vécue. (Salut Jana.)

Cet été, je voyageais pour rendre visite à mes enfants en Ontario. Un ami de TikTok m’a proposé de venir me chercher à l’aéroport de Toronto, de m’héberger pour la nuit et de me conduire au chalet de mon fils le lendemain matin, à trois heures de route. (Salut Beth). Au cours de cette visite, j’ai rencontré sa chère tante Lyn, qui vit également avec la maladie d’Alzheimer. Un autre ami TikTok dont le câlin dur me brise le cœur, juste un peu.

Les nombreux amis qui ont franchi la barrière en ligne dans des cercles de soutien réels. Les milliers de followers qui apportent espoir, encouragement et amour au quotidien. Cela a énormément aidé.

En février, j’ai subi une crise de grand mal pour la première fois de ma vie alors que je conduisais dans une zone scolaire. Laura-Lynn était sur le siège passager. Elle a pris le volant et a sauvé des vies. Nous nous sommes tous les deux retrouvés aux soins intensifs et j’ai immédiatement perdu mon permis. Le mois suivant, j’ai subi trois autres crises. Moi aussi, je me suis détaché de la réalité. J’avais 61 ans.

Jean Collins avant que les crises ne l’empêchent de s’occuper à plein temps de sa sœur. (Soumis par Jean Collins)

Notre famille a pris des dispositions pour que Kathy soit admise en soins de longue durée. J’avais promis à Kathy que cela n’arriverait jamais. J’étais dévasté, mais je reconnais que je n’avais pas le choix

Alors maintenant, trois jours par semaine, je ramasse Kathy et la ramène à la maison pour un long week-end. Ces trois jours sont trois doubles changements d’intensité. Beaucoup de joie et beaucoup de chagrin.

Pourtant, il y a des matins où je me réveille et oublie ce qui se passe. Je vais me coucher et tout va se précipiter, comme si mon âme était inondée de glace et de boue. Je me demande si cela arrive jamais à Kathy.

À tous les soignants là-bas, ceci est ma chanson triste pour vous.

Née et élevée à Ottawa, Jean Collins a déménagé sur l’île de Vancouver en 2008 où elle a géré des programmes pour adultes handicapés. Elle a pris une retraite anticipée en 2018 pour s’occuper de sa sœur, Kathy. Jean est mère, grand-mère, fille et sœur.