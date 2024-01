Prendre sa retraite en Équateur lui a offert une certaine stabilité. Les Américains envisagent désormais de nouveaux troubles

Dans sa maison de la troisième plus grande ville d’Équateur, dont les bâtiments coloniaux sont encadrés par les montagnes des Andes, le téléphone de LaRahna Hughes sonnait à plusieurs reprises avec des messages de parents et d’amis restés aux États-Unis.

Êtes-vous ok? Vous quittez le pays ?

C’était début janvier, et le président équatorien déclarait que le pays était entré dans un « conflit armé interne », mobilisant l’armée pour lutter contre les gangs de drogue. La violence croissante avait atteint un point d’ébullition. Il y avait eu des bombardements. Des gardiens de prison ont été pris en otages. Des hommes armés masqués ont repris une émission télévisée en direct.

En Équateur – longtemps considéré comme l’un des pays les plus sûrs d’Amérique latine pour les résidents américains souhaitant prendre leur retraite à l’étranger – de nombreuses personnes ont répondu à des appels similaires.

Mais Hughes a rassuré ses proches sur le fait que les attaques n’avaient pas ciblé Cuenca. Il se trouve à près de quatre heures de route de l’épicentre des violences à Guayaquil, la ville portuaire qui est devenue une nouvelle plaque tournante du trafic de cocaïne en provenance du Pérou et de la Colombie voisins.

« Je me sens en sécurité ici », a-t-elle déclaré à USA TODAY, considérant que la violence est plus localisée en Équateur, tant pour les résidents que pour les retraités, que ce que les gros titres avaient tendance à suggérer.

Pourtant, la criminalité croissante ces dernières années n’a pas épargné tous ses camarades retraités. Beaucoup se sont adaptés à un couvre-feu nocturne ou ont adopté de nouvelles mesures de sécurité. Quelques mois plus tôt, une retraitée vivant sur la côte du Pacifique a déclaré avoir fui à toute vitesse une tentative de détournement de voiture qui a laissé des impacts de balle dans son véhicule.

Selon des experts et des retraités, il n’y a aucun signe d’exode majeur, la plupart vivant dans des zones où ils se sentent suffisamment en sécurité pour rester, même si certains observent avec méfiance la répression accrue contre les gangs.

« Vous posez toujours cette question », a déclaré Michele DeWolfe, qui vit à Olon, en Équateur, après avoir quitté le Colorado avec son mari, géomètre à la retraite, il y a environ 12 ans. « Est-ce que vous réagissez de manière insuffisante ou excessive ? Et à quel moment est-ce trop ?

Le tumulte en Équateur a mis en évidence les incertitudes potentielles et les choix difficiles qui peuvent accompagner toute crise à l’étranger pour le nombre croissant d’Américains qui choisissent de prendre leur retraite à l’étranger.

Les pays étrangers proposent souvent des coûts inférieurs qui équivalent à une meilleure qualité de vie. Et l’Équateur figure depuis des années dans le top 10 de la publication sur les retraités à l’étranger International Living. Même s’il ne faut toujours pas l’écarter, a déclaré la rédactrice en chef Jennifer Stevens, “la situation actuelle nous fait cependant réfléchir sur le front de la sécurité”.

Le Département d’État américain donne actuellement à l’Équateur un avertissement de niveau 2, invitant à « faire preuve d’une prudence accrue », certaines régions du pays recevant un avertissement de niveau 3, ou « reconsidérer le voyage », et d’autres un avertissement de niveau 4, signifiant « Ne pas voyager ». »

« Est-ce le meilleur moment de l’histoire pour partir prendre sa retraite en Équateur ? Peut-être pas », a déclaré Stevens. “Il serait peut-être préférable d’attendre environ un mois et de voir comment tout cela se déroule”, a-t-elle déclaré.

Pourquoi les Américains prennent leur retraite à l’étranger

Frances Hogg Lochow, 69 ans, a passé des décennies comme avocate d’aide juridique à Détroit avant de déménager dans une petite ville sur la rivière Hudson à New York lorsque son mari a pris sa retraite.

Le couple cherchait un endroit en dehors des États-Unis où ils pourraient vivre à moindre coût sans ses revenus. Elle a déclaré qu’ils avaient visité le Mexique et la Turquie et s’étaient finalement installés en Équateur, un pays de la taille du Nevada rempli de jungles, de plages et de montagnes.

Ils ont vendu leur maison américaine et acheté une maison à Cuenca, une ville historique perchée à 8 200 pieds d’altitude. Ils ont été charmés par son climat, son architecture et ses coûts qui permettent au couple de vivre confortablement seul grâce à la sécurité sociale avec de l’argent pour voyager.

« Il fait environ 70 degrés tous les jours. Vous pouvez obtenir un appartement pour 600 $ par mois. Les rendez-vous chez le médecin coûtent 30 dollars. Les médicaments coûtent moins cher », a-t-elle déclaré. « C’est un endroit très sain où vivre. Les gens sont vraiment sympathiques. Et c’est un centre culturel.

Un couple peut vivre confortablement avec 2 000 dollars par mois et payer ensemble environ 95 dollars par mois pour les soins de santé du gouvernement, selon International Living.

Hughes, 51 ans, exploitait une ferme et un café de la ferme à la table en Caroline du Sud lorsqu’en 2022, elle a décidé de déménager en Équateur, où elle pourrait bénéficier d’une retraite anticipée qui n’aurait pas été possible aux États-Unis.

“La situation économique de Cuenca m’a permis de prendre ma retraite”, a-t-elle déclaré.

Edward Lindquist, originaire de Californie, publie désormais le Cuenca Expat Magazine en anglais. Il affirme que sa publication estime qu’il y a jusqu’à 20 000 anglophones en Équateur. La plus grande partie est constituée d’expatriés et de retraités américains.

Stevens a déclaré que cela était dû à l’intérêt croissant pour la retraite à l’étranger.

En décembre 2022, 450 156 travailleurs retraités recevaient des prestations de sécurité sociale américaine à l’étranger, soit plus du double des 219 504 de 1999, selon la Social Security Administration.

Ces chiffres n’incluent pas les retraités supplémentaires dont les chèques sont déposés aux États-Unis mais qui vivent à l’étranger ou qui ne réclament pas la sécurité sociale.

Poussée par la hausse des coûts du logement et des soins de santé et par l’insuffisance de l’épargne-retraite, la tendance a été encore renforcée par la croissance du travail à distance qui permet à certains retraités ou conjoints de gagner un revenu supplémentaire, et par les groupes en ligne offrant des conseils et des informations – ce qui rend la retraite à l’étranger de plus en plus courante, a déclaré Stevens. .

«Avant, c’était comme: ‘Oh mon Dieu, mon grand-père fou est allé au Costa Rica’», a-t-elle déclaré. De plus, comme les gens vivent plus longtemps, beaucoup sont « impatients de trouver des moyens de vivre une aventure dans ce deuxième chapitre ».

Ces groupes de nouveaux Américains peuvent stimuler l’économie locale et, dans certains cas, susciter des critiques de la part des habitants pour avoir fait monter les prix de l’immobilier.

Sa publication Indice mondial annuel des retraites 2024un classement basé sur le coût, le style de vie et la sécurité, place le Costa Rica en tête, suivi du Portugal, du Mexique, du Panama, de l’Espagne, de l’Équateur, de la Grèce, de la Malaisie, de la France et de la Colombie.

Même s’il est difficile de prédire l’instabilité, qu’il s’agisse d’un coup d’État en Thaïlande ou d’un cartel violent au Mexique, de tels événements n’ont souvent pas d’impact direct sur les retraités. Mais certains événements peuvent pousser les résidents à déménager ou à partir temporairement, a déclaré Stevens.

Certains ont quitté le Nicaragua pour voir comment les choses se sont déroulées après la répression croissante contre les opposants du président Daniel Ortega, qui a commencé en 2018 et s’est poursuivie en supprimant le clergé, les médias et la société civile. Ces dernières années, a déclaré Stevens, beaucoup sont revenus.

Elle suggère aux gens de considérer les pays qui ont une longue histoire de stabilité et de politiques conçues pour attirer les expatriés, comme le Costa Rica ; ainsi que de rejoindre des groupes Facebook d’expatriés pour entendre les gens sur le terrain et suivre l’actualité tout en comprenant que « le drame des reportages de loin a tendance à s’appliquer à un pays tout entier, ce qui ne donne une image ni juste ni précise de ce qui se passe sur le terrain ». terrain dans des communautés spécifiques.

L’Équateur secoué par des violences alimentées par la drogue

Plus d’une décennie après avoir pris sa retraite, Janet Meinke, 58 ans, et son mari David, 79 ans, vivent sur la plage de Punta Blanca, en Équateur – un pays qu’ils ont choisi en partie en raison de sa réputation d’être l’un des plus sûrs de la région.

Mais ce classement a changé ces dernières années, à mesure que les gangs de drogue ont commencé à utiliser le pays comme point de transit entre certains des plus grands producteurs de cocaïne d’Amérique du Sud. Les taux de criminalité et de meurtres ont grimpé en flèche. Les meurtres, les enlèvements, les vols et autres activités criminelles sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne des Équatoriens, a rapporté l’AP l’année dernière.

À l’automne, des gangs ont assassiné un candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio, et ont fait exploser des voitures piégées devant des bâtiments gouvernementaux.

Plus tôt ce mois-ci, Meinke est sortie de son film hebdomadaire du mardi pour constater que les magasins du centre commercial fermaient et que les gens se bousculaient pour rentrer chez eux.

“Que se passe-t-il?” elle a demandé.

Le président Daniel Noboa, membre d’une famille qui a fait fortune dans le commerce de la banane, a déclaré l’état d’urgence national, une mesure qui permet aux autorités de suspendre les droits des citoyens et de mobiliser l’armée dans des lieux comme les prisons, affirmant que le pays était entré dans une « guerre armée interne ». conflit », a rapporté l’Associated Press. Un couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin a été décrété.

À partir du 8 janvier, des groupes criminels ont tiré sur des civils ; magasins pillés; et déclenché des voitures piégées et d’autres explosions dans la capitale Quito et Guayaquil, selon l’International Crisis Group. Cela faisait suite à l’évasion de prison de deux dirigeants clés, dont le chef de l’un des gangs de drogue les plus puissants d’Équateur, Los Choneros.

Des hommes armés masqués ont pris d’assaut un studio de télévision de Guayaquil lors d’une émission d’information en direct, et des détenus émeutiers ont envahi plusieurs prisons du pays, retenant en otage plus de 150 gardiens de prison pendant près d’une semaine, a indiqué le groupe.

Le président a ordonné aux forces de sécurité nationale de neutraliser 22 groupes armés classés comme « terroristes ». Le 25 janvier, le gouvernement avait détenu 3 611 personnes.

DeWolfe, l’ancien Coloradoan, a déclaré que cette hausse s’est produite dans un contexte de criminalité déjà en hausse, notamment d’extorsion généralisée.

«Deux villes plus loin, leur bus scolaire a été retenu contre rançon. Il y a quelques jours, deux des femmes qui dirigeaient l’orphelinat ici ont été abattues et volées », a déclaré DeWolfe. « Les gens en ont juste marre. »

L’automne dernier, Bobbi de Winter, originaire d’Atlanta, a déclaré au le journal Wall Street elle et son mari avaient l’intention de vendre leur maison au bord de l’océan Pacifique, près de Manta, après des meurtres à proximité et une importante réserve de cocaïne destinée au trafic trouvée sur une plage voisine. Son mari a dû un jour faire un écart avec sa voiture pour éviter un homme qui avait été abattu, a-t-elle raconté au journal.

“J’ai dû abandonner mon rêve”, a-t-elle déclaré.

Une retraitée – qui a demandé que son nom ne soit pas utilisé en relation avec son expérience en Équateur, afin de ne pas alarmer ses proches américains – a déclaré à USA TODAY qu’il y a plusieurs mois, elle conduisait une femme envisageant de s’installer dans le pays pour voir les options de logement près de l’Équateur. côte lorsqu’une voiture a freiné devant eux. Deux hommes sont sortis et ont commencé à leur tirer dessus.

Elle a fait demi-tour et est partie à toute vitesse, indemne mais secouée par l’éventuelle tentative de détournement de voiture…