« Prendre ma retraite ? Je retournerais volontiers au cinéma à Barcelone… Si quelqu’un me finance » | Divertissement | L’impression des États-Unis

Woody Allen est à Barcelone deux fois. D’un côté, le vétéran cinéaste new-yorkais est venu présenter son nouveau film, Coup de chanceun thriller avec des touches d’humour très dans le style de Balle de match filmé en français qui sortira le 29 septembre prochain après sa première réussie à la Mostra de Venise. Et aujourd’hui et demain, il ouvre la 55e édition du Voll-Damm Jazz Festival au Théâtre Tivoli avec deux concerts exclusifs avec le New Orleans Jazz Band. Ce seront les seules représentations qu’il fera en Espagne.



Woody Allen lors de la présentation du film dans un hôtel du centre de Barcelone Joan Mateu Parra

Le réalisateur de films comme Annie Hall soit Jasmin bleu, qui aura 88 ans en décembre, est incapable de produire ou de sortir ses films aux États-Unis après l’émergence de MeToo et le retour des accusations d’abus sexuels de la part de sa fille adoptive Dylan, une accusation pour laquelle il n’a jamais été jugé faute de preuve. Avec ses lunettes inimitables, ses cheveux gris et portant une chemise à manches longues malgré la chaleur, Allen apparaît très sympathique dans son entretien avec L’avant-garde dans un hôtel central de la capitale catalane.

Quelle a été l’expérience, ce dimanche, de voir 1 200 personnes vous applaudir lors de la présentation de l’avant-première de Coup de chance au cinéma Mooby Aribau ?

Tout est un peu chaotique car on va de ville en ville. Venise, puis Lyon, puis Athènes. Je joue un concert de jazz ici ce soir et demain aussi. C’est inhabituel car je joue habituellement une journée seul. Puis je m’envole pour Paris… Alors quand j’ai vu tous ces gens, c’est quelque chose qui arrive toutes les nuits depuis dix jours et ce n’est pas la vraie vie.

Il est déjà venu à Barcelone à plusieurs reprises. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette ville ?

Il a tout. Elle est merveilleuse. La culture est fantastique et j’adore la nourriture. C’est le genre de ville que j’aime. Avec ces bâtiments, ces églises, c’est le genre de ville à laquelle je suis habitué. C’est pourquoi je vis à New York et c’est pourquoi je prends des photos de villes qui me semblent fantastiques. Londres, Rome, Barcelone sont des endroits où j’aime être.



Niels Schneider et Lou de Laâge dans « Luck of Luck »

Quinze ans se sont écoulés depuis sa création Vicky Cristina Barcelone. Avez-vous des idées pour refaire un autre film ici ?

Je serais très heureux de filmer à nouveau ici, quelles que soient les circonstances. La vérité est que j’aimerais vivre ici pendant un moment. J’ai passé trois mois à l’hôtel Arts, avec une suite magnifique et tout était très bien. J’ai besoin d’une histoire, d’un bon scénario pour Barcelone, quelque chose qu’on ne peut pas faire dans une autre ville. Non pas que cela puisse être fait à New York et transféré à Barcelone.

Donc,Coup de chance Ce ne sera pas votre dernier film ?

C’est possible. Je ne sais pas peut-être. Tout dépend si quelque chose d’excitant en sortira. Même si 50 films suffisent, hein ? Si quelqu’un m’appelle de Barcelone et veut financer un film ici, je commencerai à réfléchir à une idée pour cette ville.

J’aimerais vivre ici pendant un moment. J’ai besoin d’une histoire, d’un bon scénario pour Barcelone, quelque chose qu’on ne peut pas faire dans une autre ville

Pourquoi voulais-tu filmer Coup de chance en France et en français ?

Je voulais le tourner en français parce que j’ai toujours voulu faire un film européen. Ce sont les films que j’aimais quand j’étais jeune. J’aime les films français de Truffaut, Godard, Laloux et les films italiens de Fellini, Antonioni. J’adore Ingmar Bergman et je voulais être un cinéaste faisant partie de ce groupe. Mais il ne le pouvait pas parce qu’il était américain. Et j’ai décidé de le faire en France parce que j’avais l’idée que ce soit à Paris avec deux personnages américains qui y vivaient. Mais finalement c’était compliqué et j’ai pensé que ce serait mieux si tous les acteurs étaient français. C’était très simple et le filmer en français n’a posé aucun problème.

Lire aussi

Xavi Ayén

Croyez-vous que nos vies sont influencées par la chance ou le destin ?

Par chance. Vous pouvez sortir vous promener et vous faire renverser par un camion. C’est une question de chance. Vous êtes toujours à la merci de la chance. De ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment.

C’est son 50ème film. Un bon moment pour revenir sur sa carrière. Quelle est la chose la plus importante qu’elle ait apprise sur l’industrie cinématographique pendant tout ce temps ?

Eh bien, si vous êtes sérieux, ne travaillez jamais sur un projet pour de l’argent afin de réaliser un profit. Il y aura de nombreuses opportunités pour y parvenir et vous devrez toujours essayer de travailler pour obtenir le meilleur film possible, mais pas pour l’argent que vous allez gagner. Ils m’ont offert beaucoup d’argent pour le faire Annie Salle 2 soit Manhattan 2 mais je ne le ferais jamais. J’ai toujours essayé de faire un autre bon film.

On m’a proposé beaucoup d’argent pour faire « Annie Hall 2 » ou « Manhattan 2 » mais je ne le ferais jamais

Est-ce que tu regrètes quelque chose?

J’ai un million de choses que je regrette et je ne vais pas lui dire (rires).

Coup de chance Il a reçu de nombreux éloges pour sa présentation au Festival du Film de Venise, mais le Festival de Cannes avait précédemment choisi de ne pas l’inviter. Vous sentez-vous victime de la Cancel Culture ?

J’ai eu beaucoup de chance car j’ai pu faire des films et j’ai pu faire tout ce que je voulais faire. Je trouve que l’annulation de la culture est de toute façon une connerie. Je me considère comme une personne très chanceuse. Chaque année, j’ai pu réaliser un film et j’ai travaillé avec des gens formidables. C’est entre mes mains si je fais un bon film, parce que les gens l’aimeront et iront le voir, mais si je ne le fais pas, ils n’iront pas au cinéma. Cela a toujours été le cas, même lorsque j’ai débuté. En fin de compte, tout dépend du film, de ce que l’on projette sur l’écran. Est-ce que ça va être ennuyeux pour le public et ça ne va pas l’intéresser ou l’aimer ? J’ai eu beaucoup de chance car j’ai réalisé 50 films et les gens ont aimé la plupart d’entre eux.

Annuler la culture, c’est des conneries

Que pensez-vous des grèves des scénaristes et acteurs hollywoodiens ? Les soutenez-vous ?

Oui. J’appartiens à tous ces syndicats qui sont en grève. Je ne connais pas grand-chose aux négociations financières, mais sur le thème de l’intelligence artificielle, je suis à 100 % favorable. Je ne pense pas que le visage ou la voix de quiconque devrait être utilisé sans sa permission. Si j’apparais dans un film, personne ne devrait pouvoir prendre mon image ou ma voix et les utiliser dans d’autres films et les reproduire. Je pense que c’est terrible et qu’il faut le reconfigurer. Quant à l’argent, j’ai toujours été syndiqué. Et je vois les gens du studio qui ont tous beaucoup d’argent et les acteurs pas. Ils ont de l’argent mais il y a une grande différence. J’espère donc que tout sera résolu et que les syndicats seront satisfaits et que les scénaristes, acteurs et réalisateurs parviendront à un accord. Je serai heureux quand ce sera fini et que ce sera une fin heureuse.

Comment aimerais tu être souvenu?

J’aimerais qu’ils m’oublient. Avec cela, je serais plus que satisfait. Quand je serai parti, je me fiche de la façon dont ils se souviennent de moi. Cela ne signifie rien pour moi. Je serai là les yeux fermés et la vérité est que je ferai partie de l’oubli. Une fois parti, quelle différence cela fait-il ? Je ne serai pas. Alors dis ce que tu veux. Comme Shakespeare ou Beethoven, que signifient pour eux désormais les choses ? Ils ont disparu. Je me fiche de ce qui se passe.

J’aimerais qu’ils m’oublient. Avec cela, je serais plus que satisfait. Quand je pars, je me fiche de la façon dont ils se souviennent de moi

Parlez-moi de votre amour du jazz. Aimez-vous jouer de la clarinette plus que filmer ?

J’aime le jazz et le cinéma en tant que public. J’adore regarder des films et écouter du jazz, mais je ne peux pas comparer les deux professionnellement. Le cinéma fait partie de ma vie, le jazz est un passe-temps et je ne suis pas très doué. On joue ensemble, on s’amuse et quand les gens viennent nous voir, c’est fantastique. Nous sommes très surpris et heureux.

Que pensez-vous du cinéma espagnol ?

Tout le monde aime Buñuel. Je pense qu’il est l’un des grands génies et inspirations du cinéma. Quand j’étais jeune, nous regardions occasionnellement des films espagnols aux États-Unis, mais pas pendant des années. Nous avons maintenant l’occasion de les voir mais nous ne les connaissons pas vraiment sur place. Les petites salles de cinéma ont fermé et disparu et il n’y a plus de films français, suédois ou allemands. C’est affreux.



Woody Allen lors de la présentation du film ce matin Joan Mateu Parra

Dans une interview accordée l’année dernière à ce journal, il avait assuré qu’il aimerait écrire son premier roman. Vous êtes-vous mis au travail ?

Non, mais peut-être que je commencerai bientôt. Si je ne fais pas plus de films, la seule alternative est d’écrire pour le théâtre ou pour des livres. Mais à l’heure actuelle, le théâtre de Broadway à New York est à un niveau très bas. Il traverse une mauvaise passe. Il sera donc plus avantageux d’écrire un livre. C’est plus relaxant parce que je suis seul à la maison, j’écris et si quelque chose ne me plaît pas, je le jette à la poubelle. Pour faire un film, vous dépensez des centaines de milliers de dollars et vous ne pouvez pas jeter une scène.

Il nous manque en tant qu’acteur. N’avez-vous pas l’intention de vous retrouver devant la caméra ?

C’est plus difficile avec l’âge car il n’y a pas assez de personnages. Si j’avais une idée de scénario, quelque chose auquel je pourrais participer, sans que cela soit forcé, j’adorerais jouer ce rôle.

Si je ne fais pas plus de films, la seule alternative est d’écrire pour le théâtre ou pour des livres.