Prendre le pouls de la planète alors que le monde se rassemble à l’ONU — Enjeux mondiaux

Les rues autour du siège de l’ONU à Midtown Manhattan seront bouclées, des barrages routiers érigés et la sécurité renforcée et renforcée, alors que les dirigeants du monde se réuniront pour prendre le pouls de la planète pendant une semaine de événements de haut niveau et nous rassembler pour relever les défis mondiaux.

La 78ème session de l’AGNU débute le 6 septembre et sera suivie d’une série de réunions et de sommets clés le 18 septembre, sans oublier bien sûr le débat général où chaque État membre bénéficie d’une plateforme mondiale pour se concentrer sur les questions d’importance internationale.

Voici ce qu’il faut surveiller à l’UNGA 78 :

1. Prendre le pouls du monde

Président de l’AGNU 78 Dennis Francis, de Trinité-et-Tobago, ouvrira le marteau le 19 septembre lors de la cérémonie annuelle Débat généraloù les dirigeants mondiaux discuteront de l’accélération des progrès sur le Objectifs de développement durable (ODD) sous le thème Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale.

Tous les États membres et observateurs de l’ONU ont le droit de prononcer un discours dans la salle de l’Assemblée générale et jusqu’au 25 septembre, leurs représentants présenteront et exploreront des solutions à une myriade de défis mondiaux entrelacés pour faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable.

UN coutume créé en 1955 lors de la dixième Assemblée générale des Nations Unies se poursuit aujourd’hui, le Brésil arrivant en premier sur le podium, suivi des États-Unis, en tant que pays hôte du siège de l’ONU, et de l’ensemble des membres de l’ONU.

2. Objectifs de développement durable – Le Sommet des ODD

En tant que pièce maîtresse de la semaine de haut niveau de l’AGNU 78, le Sommet des ODD sera la plate-forme centrale permettant aux chefs d’État et de gouvernement d’assurer un leadership politique sur la mise en œuvre des Programme 2030le vaste plan d’action mondial axé sur la réalisation des 17 ODD.

Donnant le coup d’envoi de la semaine de haut niveau, les 18 et 19 septembre, le Sommet des ODD vise à marquer le début d’une nouvelle ère de progrès vers la réalisation des objectifs, qui a ralenti, culminant avec l’adoption d’une stratégie tournée vers l’avenir. déclaration politique.

L’Agenda 2030 est une promesse, pas une garantie. À mi-chemin (l’agenda a été lancé en 2015), cette promesse est gravement menacée. Les progrès en matière de développement sont confrontés aux impacts combinés des catastrophes climatiques, des conflits, du ralentissement économique et des effets persistants des catastrophes climatiques. COVID 19.

« Le Sommet des ODD de septembre doit être un moment d’unité pour donner un nouvel élan et des actions accélérées pour atteindre les ODD », déclare l’ONU. Secrétaire général António Guterres a dit.

L’événement de deux jours servira de cri de ralliement pour redonner de l’élan. Il vise également à fournir des orientations politiques de haut niveau, à identifier les progrès et les défis émergents, et à mobiliser de nouvelles actions en vue d’atteindre la ligne d’arrivée de 2030.

3. La justice climatique, les acteurs et les acteurs

ONU Info/Daniel Dickinson

Le 20 septembre, les dirigeants du monde chercheront à transformer leurs paroles en actes lors du Sommet sur l’ambition climatique. Jalon politique pour prêcher par l’exemple face à la crise climatique qui ne cesse de s’aggraver, l’événement se concentrera sur trois axes d’accélération : l’ambition, la crédibilité et la mise en œuvre.

Le grand problème : quelle est la meilleure façon de faire passer le monde des combustibles fossiles producteurs d’émissions à une énergie verte et propre.

Les listes de « choses à faire » du Secrétaire général de l’ONU citent des actions concrètes nécessaires de la part des gouvernements, des entreprises et des dirigeants financiers, de son Programme d’accélération de l’action climatique à un guide à cinq mesures essentielles que le monde doit prendre pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

« Le moment est venu de faire preuve d’ambition et d’action », a déclaré le chef de l’ONU. « J’ai hâte d’accueillir les pionniers et les acteurs d’action à mon Sommet sur l’ambition climatique. Le monde nous regarde et la planète ne peut pas attendre. »

4. Façonner un monde post-pandémique plus brillant

© ONUCHA/Adedeji Ademigbuji

Les dirigeants mondiaux réfléchiront à la meilleure voie à suivre, depuis la préparation aux futures pandémies jusqu’à la construction d’économies durables, avec pour objectif primordial d’améliorer la santé des populations et de la planète.

5. Se préparer pour le Sommet du futur

© UNICEF/Vinay Panjwani

Une réunion ministérielle le 21 septembre verra les délégués préparer le terrain pour la réunion de septembre 2024. Sommet du futur.

Le Secrétaire général de l’ONU souhaite que cet événement forge un nouveau consensus mondial pour préparer le monde à un avenir rempli de risques mais aussi d’opportunités.

Les ministres discuteront de la manière dont le système multilatéral peut faire face aux risques et défis mondiaux émergents et présenteront des propositions concrètes et ambitieuses pour renforcer et transformer le système mondial.

Un « pacte pour l’avenir » orienté vers l’action devrait être convenu par les États membres.

