Mais il a déclaré que le racisme devrait être «dénoncé et contesté», ajoutant que la manière dont les gens choisissent d’exprimer leurs opinions sur la question «devrait toujours être respectée».

Ses commentaires semblaient indiquer de la sympathie avec les fans qui se plaignent que le jeu a été détourné à des fins politiques et contrastent fortement avec la condamnation rapide des hues par l’Association de football.

Depuis la reprise des matchs de football professionnel en juin, les joueurs de Premier League et de Championnat se sont constamment mis à genoux avant le coup d’envoi pour marquer leur solidarité avec les victimes d’injustice raciale à la suite du meurtre illégal de George Floyd aux États-Unis.

La Premier League a supprimé le logo Black Lives Matter des maillots des joueurs en septembre, le remplaçant par le badge interne No Room for Racism.

M. Eustice a déclaré à Sky News ‘ Sophy Ridge dimanche : «Mon opinion personnelle est que Black Lives Matter – majuscules B, L et M – est en fait un mouvement politique différent de ce en quoi la plupart d’entre nous croyons, qui défend l’égalité raciale.

«Mais chaque individu peut faire ses propres choix quant à la façon dont il reflète cela et je sais qu’un certain nombre de personnes se sentent assez fermement et ont adopté cette approche.»