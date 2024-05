Prendre des pauses peut-il améliorer les avantages d’un régime céto ?

Les régimes cétogènes à long terme peuvent entraîner un vieillissement des cellules dans les organes vitaux, mais le régime cétogène intermittent avec des pauses régulières prévient ces impacts négatifs.

Un régime strict « céto-friendly » est populaire pour la perte de poids et le diabète. Cependant, selon le régime alimentaire et l’individu, cela peut ne pas être si convivial.

De nouvelles recherches ont montré qu’un régime cétogène continu à long terme peut induire une sénescence ou un vieillissement des cellules dans les tissus normaux, avec des effets sur la fonction cardiaque et rénale en particulier. Cependant, un régime cétogène intermittent, avec des vacances ou des pauses céto planifiées, n’a montré aucun effet pro-inflammatoire dû au vieillissement des cellules. C’est ce que révèle l’étude menée par des chercheurs du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à San Antonio (UT Health San Antonio).

Les résultats ont des implications cliniques significatives, suggérant que l’effet bénéfique d’un régime cétogène pourrait être renforcé par des pauses planifiées.

« Pour mettre cela en perspective, 13 millions d’Américains suivent un régime cétogène, et nous disons qu’il faut faire des pauses dans ce régime, sinon il pourrait y avoir des conséquences à long terme », a déclaré David Gius, MD, PhD, vice-doyen de la recherche. et professeur au Département de radio-oncologie de la Long School of Medicine Joe R. et Teresa Lozano de l’UT Health San Antonio, et directeur associé du cancer pour la recherche translationnelle au Mays Cancer Center de l’institution.

Il est l’auteur principal de la nouvelle étude intitulée « Le régime cétogène induit une sénescence cellulaire dépendante de p53 dans plusieurs organes », publiée le 17 mai dans la revue Avancées scientifiques. D’autres auteurs travaillent également au Département de radio-oncologie et au Mays Cancer Center, ainsi qu’à l’Institut Sam et Ann Barshop pour les études sur la longévité et le vieillissement, au Centre de médecine de précision, à l’École de sciences infirmières et à la Division de néphrologie du Département de médecine de l’UT. Santé San Antonio ; et le Houston Methodist Cancer Center et le Houston Methodist Research Institute.

Trop de bonnes choses

Un régime cétogène, communément appelé céto-friendly, est un régime riche en graisses et faible en glucides qui conduit à la génération de cétones, un type de produit chimique que le foie produit lorsqu’il décompose les graisses. Bien qu’un régime cétogène améliore certains problèmes de santé et soit populaire pour perdre du poids, des effets pro-inflammatoires ont également été rapportés.

La nouvelle étude montre que des souris soumises à deux régimes cétogènes différents et à des âges différents induisent une sénescence cellulaire dans plusieurs organes, notamment le cœur et les reins. Cependant, cette sénescence cellulaire a été éliminée par un sénolytique, ou une classe de petites molécules capables de détruire les cellules de sénescence, et évitée par l’administration d’un régime cétogène intermittent.

« Comme la sénescence cellulaire a été impliquée dans la pathologie des maladies d’organes, nos résultats ont des implications cliniques importantes pour comprendre l’utilisation d’un régime cétogène », a déclaré Gius. « Comme pour d’autres interventions nutritionnelles, vous devez « faire une pause céto ». »

Référence : « Le régime cétogène induit une sénescence cellulaire dépendante de p53 dans plusieurs organes » par Sung-Jen Wei, Joseph R. Schell, E. Sandra Chocron, Mahboubeh Varmazyad, Guogang Xu, Wan Hsi Chen, Gloria M. Martinez, Felix F. Dong , Prethish Sreenivas, Rolando TrevinoJr., Haiyan Jiang, Yan Du, Afaf Saliba, Wei Qian, Brandon Lorenzana, Alia Nazarullah, Jenny Chang, Kumar Sharma, Erin Munkácsy, Nobuo Horikoshi et David Gius, 17 mai 2024, Avancées scientifiques.

DOI : 10.1126/sciadv.ado1463

UT Health San Antonio est la plus grande institution de recherche universitaire du sud du Texas, avec un portefeuille de recherche annuel de 413 millions de dollars.