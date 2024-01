Prendre des multivitamines quotidiennement pourrait aider à prévenir la démence, selon une nouvelle étude

Prendre une multivitamine chaque jour pourrait aider à retarder le déclin cognitif du cerveau associé au vieillissement, selon une nouvelle étude.

Selon les experts, cela pourrait ralentir le processus jusqu’à deux ans, ce qui constitue un coup de pouce dans la lutte contre la démence. Les chercheurs du Mass General Brigham ont découvert que les personnes de plus de 60 ans qui prenaient la multivitamine Centrum Silver présentaient une diminution plus lente que celles qui prenaient un placebo.

L’article a été publié dans l’American Journal of Clinical Nutrition. Il s’agit de la troisième partie de l’étude COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes, également connue sous le nom de COSMOS. Plus de 5 000 volontaires y ont participé et les résultats de ce dernier rapport confirment les bénéfices constants et statistiquement significatifs d’une multivitamine quotidienne pour la mémoire et la cognition globale.

L’étude intervient alors que l’Association Alzheimer estime que d’ici 25 ans, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus atteintes de la maladie en Amérique pourrait atteindre près de 14 millions. Les résultats récemment annoncés ont montré que les personnes qui prenaient quotidiennement une multivitamine avaient des résultats aux tests cognitifs plus élevés que celles qui prenaient un placebo.

“Le déclin cognitif est l’un des principaux problèmes de santé pour la plupart des personnes âgées, et un supplément quotidien de multivitamines pourrait constituer une approche attrayante et accessible pour ralentir le vieillissement cognitif”, a déclaré l’auteur Chirag Vyas. “La méta-analyse de trois études distinctes sur la cognition fournit des preuves solides et cohérentes selon lesquelles la prise quotidienne d’une multivitamine contenant plus de 20 micronutriments essentiels aide à prévenir la perte de mémoire et à ralentir le vieillissement cognitif.”

JoAnn Manson, qui a dirigé l’essai, a déclaré : « La découverte selon laquelle une multivitamine quotidienne améliorait la mémoire et ralentissait le vieillissement cognitif dans trois études distinctes contrôlées par placebo dans le cadre de COSMOS est passionnante et conforte la promesse des multivitamines en tant qu’approche sûre, accessible et abordable. protéger la santé cognitive des personnes âgées.

Howard Sesso, également co-auteur et directeur associé de Preventive Medicine, a ajouté : « Avec ces trois études utilisant différentes approches pour évaluer la cognition dans COSMOS, chacune fournissant un support pour une multivitamine quotidienne, il est désormais essentiel de comprendre les mécanismes par lesquels une multivitamine quotidienne peut protéger contre la perte de mémoire et le déclin cognitif en mettant l’accent sur l’état nutritionnel et d’autres facteurs liés au vieillissement.

« Par exemple, le rôle modificateur de l’état nutritionnel de base sur la protection contre le déclin cognitif a été démontré pour l’intervention à base d’extrait de cacao COSMOS. Une multivitamine typique telle que celle testée dans COSMOS contient de nombreuses vitamines et minéraux essentiels qui pourraient expliquer ses avantages potentiels. »

