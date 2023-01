Prendre des mesures après le diagnostic d’un cancer du sein HER2-positif

« J’avais la personnalité de pouvoir faire la plupart des choses par moi-même et je n’ai pas besoin d’aide », dit-elle. “Être égoïste de manière responsable signifiait prendre le contrôle de mon plan de traitement tout en permettant à mes amis et à ma famille de prendre soin de moi et de ma famille.”

À l’époque, Shomaker avait 44 ans, maman de deux jeunes enfants et cofondatrice d’une société de recherche nationale. Au cours de ces premiers jours de choc, une bonne amie et survivante du cancer l’a encouragée à être “responsablement égoïste” – un terme qu’elle finirait par comprendre dans les mois qui ont suivi.

Le 27 mars 2006, Janet Shomaker a senti une grosseur au sein. Quelques semaines plus tard, on lui a diagnostiqué un carcinome canalaire invasif. Elle a également appris que le cancer était HER2-positif, ce qui signifie qu’il contenait une protéine qui encourage la croissance des cellules cancéreuses, ce qui le rend plus agressif que les autres formes de cancer.

Shomaker pense qu’être égoïste de manière responsable l’a aidée à obtenir les meilleurs soins médicaux possibles. Ici, des experts en cancérologie partagent cinq façons importantes d’agir et de se défendre lorsque vous recevez un diagnostic de cancer du sein HER2-positif.

Apprenez de sources fiables

Une fois que vous avez surmonté le choc initial du diagnostic, il peut être stimulant d’en apprendre le plus possible sur votre type de cancer et son traitement. Assurez-vous simplement d’avoir accès à des sources crédibles.

“Plutôt que de rechercher HER2 positif en ligne et de descendre dans un terrier de lapin, la première source d’information est votre médecin”, déclare William J. Gradishar, MD, FASCO, FACP, au Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern Université et président du NCCN Guidelines Panel for Breast Cancer. “Votre équipe de soins de santé peut vous référer à des sources pour faire plus de lecture.”

Si la tâche de recherche devient écrasante, demandez à un membre de la famille ou à un ami de vous aider à trier les informations pendant que vous vous préparez pour les rendez-vous à venir.

Préparez des questions pour chaque rendez-vous – et posez-les