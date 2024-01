Prendre des médicaments contre la dysfonction érectile et contre les douleurs thoraciques liés à un risque de décès précoce

Laissez-vous inspirer par un résumé hebdomadaire sur le bien-vivre, en toute simplicité. Inscrivez-vous à la newsletter Life, But Better de CNN pour obtenir des informations et des outils conçus pour améliorer votre bien-être..





Pour la dysfonction érectile chez les hommes atteints de maladies cardiovasculaires, les inhibiteurs de la phosphodiestérase-5, également connus sous le nom de PDE5i, sont un traitement courant.

Mais dans une nouvelle étude portant sur plus de 60 000 hommes, la prise de ce médicament avec des nitrates, un médicament courant contre les douleurs thoraciques, a augmenté les risques de problèmes de santé tels que l’insuffisance cardiaque et la mort prématurée, selon l’étude publiée lundi dans le Journal de l’American College of Cardiology.

“Notre objectif est de souligner la nécessité d’une attention particulière centrée sur le patient avant de prescrire un médicament PDE5i à des hommes recevant un traitement au nitrate”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Daniel Peter Andersson, professeur agrégé au département de médecine de l’Institut Karolinska de Stockholm. , dans un communiqué de presse. “En outre, cela justifie nos efforts pour poursuivre la recherche sur les effets ambigus des médicaments contre la dysfonction érectile sur les hommes atteints (de maladies cardiovasculaires).”

L’utilisation de la PDE5i chez les personnes souffrant à la fois de dysfonction érectile et de maladies cardiovasculaires est controversée, car le médicament et les nitrates induisent tous deux une hypotension, ou une pression artérielle basse, en agissant de différentes manières sur les cellules endothéliales. Cellules endotheliales aligner les vaisseaux sanguins et réguler les échanges entre le sang et les tissus environnants. Les études antérieures sur les avantages ou les inconvénients de l’utilisation simultanée ont été mitigées.

Mais malgré ces recherches existantes et directives cliniques décourageantes En utilisant simultanément ces médicaments, « les médecins constatent une augmentation des demandes de médicaments contre la dysfonction érectile émanant d’hommes souffrant de maladies cardiovasculaires », a déclaré Andersson.

L’étude a inclus 61 487 hommes du registre national suédois des patients présentant une maladie coronarienne stable et des antécédents d’infarctus du myocarde (crise cardiaque) ou d’intervention coronarienne percutanée entre 2005 et 2013. L’intervention coronarienne percutanée, également connue sous le nom de revascularisation, est une procédure non chirurgicale. qui traite les blocages dans une artère coronaire en ouvrant les sections bloquées ou rétrécies de l’artère, rétablissant ainsi le flux sanguin vers le cœur, selon Yale Medicine.

Les participants avaient également reçu deux prescriptions de nitrates – nitroglycérine sublinguale ou nitrates oraux – dans un délai de six mois. Les auteurs ont examiné les effets d’avoir également reçu au moins deux ordonnances remplies de médicaments PDE5i, sildénafil, vardénafil ou tadalafil.

Parmi ces participants, 55 777 hommes avaient été traités uniquement avec des nitrates, tandis que 5 710 avaient été traités à la fois avec des nitrates et du PDE5i. La durée et l’âge moyens de suivi dans le groupe nitrate étaient respectivement de 5,7 ans et d’environ 70 ans ; pour le groupe combiné, c’était 3,4 ans et environ 61 ans.

Le groupe combiné présentait un risque légèrement plus élevé de décès prématuré, toutes causes confondues. Le risque d’avoir subi une revascularisation au cours de la période de suivi était deux fois supérieur à celui du groupe prenant uniquement des nitrates.

Le Dr Howard C. Herrmann, professeur John W. Bryfogle de maladies cardiovasculaires à l’Université de Pennsylvanie, n’a pas été surpris par les principales conclusions.

Les experts “connaissent le risque potentiel d’hypotension artérielle avec cette combinaison de thérapies depuis des décennies… (et) la coexistence d’une dysfonction érectile chez de nombreux patients atteints de coronaropathie en raison d’un dysfonctionnement endothélial des deux maladies”, a déclaré Herrmann, qui était ” Je n’ai pas participé à l’étude, a déclaré par courrier électronique.

Mais il a été « très surpris par la fréquence élevée (9 %) de patients à qui les deux médicaments ont été prescrits », a ajouté Herrmann, également chef de section de cardiologie interventionnelle à l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie. “Cela devrait servir d’avertissement supplémentaire aux médecins concernant la co-prescription de ces médicaments.”

L’étude présente des faiblesses, notamment « le fait de ne pas savoir exactement comment les patients ont pris les deux médicaments : le moment, à quelle fréquence, quelles instructions leur ont été données à cet égard, quels types de nitrates et de PDE5i (avec leurs différentes demi-vies) », a déclaré Herrmann. . Demi-vie fait référence à la durée il faut que la quantité de l’ingrédient actif d’un médicament dans votre corps soit réduite de moitié, ou la durée pendant laquelle un médicament est actif.

“De plus, ce type d’analyse ne peut pas prouver la causalité et il se peut que le besoin de PDE5i (par exemple, ED) soit un marqueur d’une maladie plus grave plutôt que le médicament soit la cause d’un plus grand nombre d’événements”, a ajouté Herrmann.

Pour avoir des conclusions plus précises sur les effets de l’association médicamenteuse sur la santé, il faudrait « une étude randomisée dans laquelle les patients recevaient soit des inhibiteurs de la PDE5 et des nitrates, soit des nitrates de manière aléatoire », a déclaré le Dr Dimitrios Terentes-Printzios, cardiologue interventionnel au premier service de cardiologie. de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes en Grèce, par courrier électronique. Terentes-Printzios n’a pas participé à l’étude.

En général, ces médicaments ne doivent pas être utilisés ensemble, a déclaré Herrmann.

Mais “les patients atteints de dysfonction érectile qui souhaitent utiliser un PDE5i devraient discuter avec leur médecin des autres options de traitement contre la dysfonction érectile ainsi que de la nécessité de prendre des nitrates (et des alternatives) et être informés du moment opportun pour prendre les deux médicaments”, a déclaré Herrmann. “Par exemple, un patient qui prend un PDE5i, a des relations sexuelles et développe ensuite une angine de poitrine ne devrait pas prendre de médicament à base de nitrate pour le traiter, mais devrait consulter un médecin.”