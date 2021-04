Mehnah tentera de donner à l’entraîneur vétéran Kevin Prendergast une troisième victoire dans les 1 000 guinées irlandaises de Tattersalls au Curragh le mois prochain.

L’athlète de 88 ans a décroché son premier succès dans la Classique des pouliches avec Pidget en 1972, alors qu’Arctique Royale était son deuxième il y a 40 ans.

Le gestionnaire du comté de Kildare estime qu’il a un véritable prétendant à Mehnah, qui est une demi-sœur de son vainqueur irlandais de 2000 Guinées de 2016, Awtaad.

La fille de Frankel a revendiqué les honneurs classiques en échouant d’une seule tête à attraper Keeper Of Time lors du procès des 1000 guinées à Leopardstown plus tôt ce mois-ci.

Ce n’était que son deuxième départ après avoir remporté une jeune fille de sept furlong à Dundalk en septembre.

« Elle court ensuite dans les 1 000 Guinées au Curragh », a déclaré Prendergast.

«Elle a raté la pause à Leopardstown et les choses n’ont pas fonctionné pour elle, et elle a eu des interférences dans la course.

«Cela devrait lui donner une place pour les Guinées.

« Je pense qu’elle est assez intelligente. Elle est en très bonne forme, elle est bien sortie de la course, donc tout est prêt.

« Elle n’aura aucun problème avec le mile. Je pense qu’un mile et quart et un mile et demi ne sera pas un problème pour elle. »