Prenant le poids du verrouillage, les travailleurs migrants alimentent les dernières protestations de la Chine

Le district de Haizhu à Guangzhou, où les affrontements ont eu lieu, est un centre de production de vêtements, et des dizaines de milliers de travailleurs migrants de la Chine rurale gagnent leur vie dans de petites usines, des magasins et des restaurants qui encombrent ses rues.

Mais là-bas et dans une grande partie de la Chine, les restrictions de Covid sur le travail et les voyages ont ajouté à un ralentissement économique plus large et poussé de nombreuses petites entreprises à la fermeture ou à la faillite, laissant les travailleurs migrants lutter pour gagner leur vie.

“Les gens n’ont nulle part où exprimer leur frustration”, a déclaré un résident local du nom de Hu, propriétaire d’une entreprise de construction dont les travaux ont été suspendus. Il a été témoin de l’arrivée de centaines de policiers anti-émeute près de chez lui mardi soir et a ressenti de la sympathie pour les travailleurs qui manifestaient. « La police ne protégeait pas les gens. Ils faisaient peur aux gens. »

Une augmentation des cas de Covid à Guangzhou au cours des dernières semaines a conduit les autorités à imposer des fermetures dans plusieurs districts qui abritent au total environ six millions de personnes, selon les annonces du gouvernement.

Dans le district de Haizhu, dans le sud de la ville, quelque 1,8 million d’habitants ont reçu l’ordre de rester chez eux et de subir des tests quotidiens de coronavirus, et les autorités locales ont érigé des barricades autour des quartiers où des cas de Covid ont été enregistrés. Il y a deux semaines, les habitants d’un quartier ont défilé pour protester contre le manque de nourriture et d’autres produits de première nécessité alors qu’ils étaient détenus chez eux pendant des semaines, ont déclaré des habitants au New York Times à l’époque.

Mercredi, plusieurs districts de Guangzhou, dont Haizhu, ont levé les mesures de prévention de Covid dans certaines zones qui ne sont pas répertoriées comme « à haut risque ». Les contacts étroits, qui avaient été envoyés dans des installations de quarantaine centralisées, sont autorisés à faire la quarantaine à domicile s’ils respectent une certaine norme, selon un avis du gouvernement.

Les dirigeants chinois sont restés silencieux sur les manifestations de la semaine dernière, bien que les troubles aient attiré l’attention du monde entier, y compris les commentaires de la Maison Blanche, et déstabilisé les investisseurs internationaux. Lorsqu’ils ont été appelés et interrogés sur les nuits d’affrontements, un responsable du district de Haizhu et un officier de police ont tous deux rapidement raccroché mercredi, chacun disant : « Je ne suis pas au courant.