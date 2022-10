Premiership Rugby veut qu’un régulateur indépendant arrête une nouvelle crise financière | Actualités du rugby à XV

Le directeur général de Premiership Rugby, Simon Massie-Taylor, appelle à une surveillance financière plus stricte

Premiership Rugby veut introduire un régulateur indépendant pour superviser les finances des clubs.

Cela survient au milieu d’une crise financière dans le rugby anglais qui a liquidé Worcester, et les guêpes sont au bord de l’administration.

Les deux clubs ont été suspendus de la Premiership et devraient être relégués.

Le directeur général de Premiership Rugby, Simon Massie-Taylor, appelle à une surveillance financière plus stricte pour empêcher davantage de clubs de suivre le mouvement.

“Le moment est venu et nous devons agir rapidement”, a-t-il déclaré. “Tout le monde se sent responsable de ce qui se passe. Il est difficile de ne pas le prendre personnellement.

“Nous devons améliorer notre gouvernance et notre réglementation financière pour nous assurer d’avoir les bons investisseurs et d’avoir une vue d’ensemble de ces problèmes beaucoup plus tôt.”

L’administration de Wasps devrait être confirmée lundi, le club devant 2 millions de livres sterling à HM Revenue and Customs en impôts impayés et 35 millions de livres sterling supplémentaires en obligations.

La Premiership de cette saison fonctionnant désormais avec 12 équipes au lieu de 14, on craint que d’autres clubs ne connaissent également de graves problèmes financiers.

“Nous n’avons reçu aucun drapeau rouge des clubs – mais jusqu’à ce que j’obtienne un contrôle financier, je ne peux pas vous donner de réponse directe”, a déclaré Massie-Taylor.

PRL veut également changer la gouvernance de la ligue pour créer une “structure et un modèle de gouvernance plus robustes”.

La compétition de Premiership est actuellement dirigée par Premiership Rugby (PRL) et ses clubs, mais est régie par la Rugby Football Union (RFU).

Tout changement de gouvernance nécessiterait l’approbation de tous les clubs de haut niveau et de la RFU.

Nigel Melville, qui représente les clubs de Premiership, a déclaré: “Le moment est venu pour une réinitialisation. Je pense qu’il y a un sentiment général parmi les clubs qu’un changement est nécessaire pour aller de l’avant.

“Nous devons maintenant déterminer ce qu’est ce changement et nous assurer qu’il est crédible et fonctionne au sein du système.”

Les administrateurs disent que les pourparlers sont en cours pour l’acheteur des Worcester Warriors

Les Worcester Warriors ont été suspendus pour le reste de la saison de Premiership et ont été relégués au championnat

Begbies Traynor supervise l’administration de Worcester Warriors et agit en tant qu’agent de WRFC Trading Limited.

La tenue a publié vendredi une déclaration mettant en évidence la dernière mise à jour concernant une acquisition potentielle.

“Nous sommes heureux de confirmer que les discussions se poursuivent avec un certain nombre de parties intéressées qui restent concentrées sur l’acquisition de Worcester Warriors en vue de rétablir le rugby au stade Sixways et de développer les installations de premier ordre et d’atterrir autour de celui-ci pour soutenir les opérations de rugby.

“Nous ne sommes pas encore au stade de pouvoir conclure un accord de soumissionnaire privilégié, mais nous prévoyons de poursuivre les discussions à ce sujet en vue de conclure une vente dans les délais nécessaires pour qu’une équipe soit constituée par un acheteur en temps utile pour la prochaine saison.”