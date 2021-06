Premiership Rugby révèle que 29 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés lors des derniers tests hebdomadaires | Nouvelles du rugby à XV

Le nouveau chiffre est tiré de 2410 tests effectués du 28 mai au 3 juin

Premiership Rugby a annoncé qu’un total de 29 tests positifs au Covid-19 ont été enregistrés parmi les joueurs et le personnel de trois clubs lors de leur dernière série de tests hebdomadaires.

Le chiffre, qui comprend 23 joueurs et six membres du personnel du club, représente une forte augmentation par rapport aux cinq semaines précédentes, qui n’avaient vu que deux cas positifs.

Plus tôt cette semaine, le derby du West Country entre Gloucester et Bath prévu samedi a été annulé après « un certain nombre de tests positifs au Covid-19 » au Cherry and Whites.

Manu Tuilagi a été exclu du match de Premiership de Sale contre les Harlequins vendredi soir après être entré en contact étroit avec un membre du personnel anonyme qui a renvoyé un test positif.

La dernière série de résultats, de 2 410 tests effectués du 28 mai au 3 juin, est le deuxième plus grand nombre de positifs cette saison depuis que 33 ont été enregistrés au cours de la dernière semaine de décembre.