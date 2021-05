Premiership prêt pour le retour des fans pour les deux matches de lundi | Actualités du rugby

Pat Lam a hâte d’accueillir les fans à Ashton Gate

Le directeur du rugby de Bristol, Pat Lam, espère que les fans de retour pourront aider son équipe à renforcer son emprise sur le Gallagher Premiership lorsque Gloucester visitera Ashton Gate lundi soir.

Le derby du Sud-Ouest est l’un des deux matches de Premiership repoussés du week-end pour profiter de l’assouplissement des restrictions de verrouillage avec le feu vert pour accueillir des foules socialement éloignées.

« C’est énorme et quelque chose qui nous passionne tous », a déclaré Lam. «Nous sommes prêts pour bien plus que les 3 000, mais c’est le début d’une situation où nous en aurons encore quelques-uns et quelques autres.

«Je crois comprendre qu’ils seront répartis sur le sol, avec une distanciation sociale, donc il y aura du bruit venant de partout. C’est fantastique.

« C’est une autre incitation à avoir cette demi-finale à domicile. Nous voulons vraiment cela pour nos fans aussi et, si nous pouvons l’obtenir, alors j’espère que le nombre de spectateurs sera plus élevé. »

Bristol détient une avance de sept points sur Sale, deuxième, mais ils ont été battus lors de leur dernier match à Ashton Gate par Exeter et espèrent éviter des défaites consécutives à domicile pour la première fois depuis novembre 2018.

« Nous comprenons que c’est un autre derby avec Gloucester et ils seront dangereux », a ajouté Lam.

« Ils ont eu une belle victoire [against Northampton] et ils s’améliorent à chaque fois sous George (Skivington) et leur nouveau régime de coaching. «

Newcastle a été limité à une foule à guichets fermés de 1750 à Kingston Park pour la visite de Northampton lors de l’autre match de lundi, mais l’entraîneur Dave Walder dit qu’il y a un buzz autour du match.

1750 fans seront à Kingston Park pour regarder Newcastle affronter Northampton

« Ça va être absolument génial », a déclaré Walder, dont l’équipe cherche à s’appuyer sur la victoire 52-27 à domicile de la semaine dernière contre les London Irish.

«Cela fait longtemps, mais nous sommes tellement excités à l’idée de ramener certains de nos supporters à l’intérieur du stade.

«Depuis le moment où le match a été repoussé au lundi, il y a eu un véritable buzz autour de la place parce que tout le monde sait que les fans reviennent et que les garçons ont tous hâte d’y être.

« Cela va être étrange parce que nous nous sommes tous habitués à avoir les deux équipes de remplaçants et d’entraîneurs dans les gradins, mais le sport est une question de fans et c’est le moment que tout le monde attend. »

Le match à domicile prévu de Northampton contre les Falcons en février a été annulé en raison d’une série de tests de coronavirus positifs, mais ils se vantent d’un fier record à Newcastle, après avoir remporté six de leurs huit dernières visites en Premiership à Kingston Park.

Les saints ont remporté leurs trois derniers matchs à l’extérieur toutes compétitions confondues et visent à en faire quatre de suite pour la première fois depuis 2014.