Premiership Gallagher: Les Chiefs d’Exeter ont été transformés par un carton rouge, déclare Rob Baxter | Nouvelles du rugby à XV

Rob Baxter a estimé que le carton rouge de Sam Skinner était un tournant pour Exeter contre Sale

Rob Baxter a affirmé que les chefs d’Exeter avaient été « transformés » à la suite d’un carton rouge en deuxième mi-temps pour le verrou Sam Skinner alors qu’ils organisaient une riposte extraordinaire avec 14 hommes pour battre les Sale Sharks.

Exeter menait de 16 points à Sandy Park lorsque Skinner a été expulsé pour un défi de taille contre le demi de mêlée sud-africain de Sale, Faf De Klerk.

Mais ensuite, ils ont marqué 17 points sans riposte, gagné 20-19 et obtenu un match de barrage à domicile en Gallagher Premiership contre les mêmes adversaires samedi prochain.

« Nous étions une équipe qui a été transformée par un carton rouge », a déclaré le directeur du rugby d’Exeter, Baxter. « La semaine dernière (contre Northampton), nous nous sommes transformés par un 18-0 à la mi-temps, cette semaine c’était un carton rouge.

« Cela vous montre simplement que lorsque nous n’avons nulle part où aller et que nous devons nous lever et nous battre, nous sommes une bonne équipe.

« J’espère en quelque sorte que nous avons été dans une guerre bidon jusqu’à présent. Au cours des deux ou trois dernières semaines, il y a toujours eu un autre match. Tout d’un coup, il n’y a rien d’autre.

« Si nous ne voulons pas revenir à la première minute la semaine prochaine, la saison est terminée – et je pense vraiment que cela nous changera et nous donnera une direction et un objectif réels. Une fois que nous aurons une direction et un objectif réels, nous avons l’air d’une très, très bonne équipe. »

Exeter a d’une manière ou d’une autre renversé le jeu après la sortie de Skinner à la 54e minute, se ruant vers la victoire grâce aux essais de Luke Cowan-Dickie et Stu Townsend, tandis que le skipper Joe Simmonds a tiré deux pénalités et deux conversions, dont un penalty à neuf minutes de la fin.

Sale, à la recherche d’une première apparition finale en Premiership depuis 15 ans, reviendra dans le Devon le week-end prochain, encore un essai de plus alors qu’ils menaient 19-3 et garder Exeter à une distance de sécurité aurait signifié que le match se déroulerait plutôt vers le nord-ouest.

« Pour sortir et gagner ce match, étant donné la position dans laquelle nous étions, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui vont le faire », a déclaré Baxter. « C’est un grand mérite pour les joueurs.

« Mais ça va s’épuiser si nous continuons à penser que nous pouvons tellement changer notre jeu de la moitié à la moitié, car tôt ou tard, les équipes ne nous laisseront pas faire ça. C’est une demi-finale maintenant, un tout ou rien de jeu. »

Exeter célèbre l’essai de Luke Cowan-Dickie contre Sale

L’ailier Byron McGuigan, le demi d’ouverture AJ MacGinty et l’ailier Arron Reed ont marqué des essais pour Sale, avec MacGinty amorçant deux conversions, mais ils ont finalement été annulés par l’étonnante résilience d’Exeter alors qu’ils ont été éliminés un jour où leur centre anglais Manu Tuilagi a fait une forte premier démarrage depuis neuf mois.

Et ils ont également subi un coup cruel de blessure sur le coup de temps plein alors que l’influent meneur de jeu MacGinty a été emporté.

MacGinty et ses coéquipiers blessés Akker Van Der Merwe et Cameron Neild devraient rater les éliminatoires de la semaine prochaine.

« Je suis navré du résultat du match, sur lequel je pense que nous aurions dû avoir plus de contrôle, mais plus encore pour les gars qui se sont blessés », a déclaré le directeur du rugby de Sale, Alex Sanderson.

« La chose évidente était la discipline des coups de pied arrêtés, et nous n’avons pas saisi toutes nos opportunités.

« J’étais très confiant en venant ici. Nous nous étions bien entraînés et le sentiment était vraiment bon dans le camp. Nous n’allons pas perdre ce sentiment en une semaine, en sauvegardant les matchs.

« Il y avait beaucoup de choses à en retirer. J’avais juste l’impression que nous l’avions à 50 minutes et nous l’avons raté, mais Exeter est une équipe très résistante et bien entraînée qui sait ce qui fonctionne pour elle, et elle est efficace à faire il. »