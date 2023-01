Premiership écossaise – Tour d’horizon du week-end

Ce fut un week-end sismique en Premiership écossaise.

Une égalité à quatre pour la dernière et un limogeage d’un manager ont ajouté au drame après de grandes victoires pour Ross County et Hibs.

Seulement 10 points séparent le 12e du 5e. Avec dix matchs restants avant la division de la ligue, on ne sait toujours pas qui remplira le top 6 et qui se battra pour sa survie dans les 6 derniers.

Les deux dernières places commerciales

En bas du tableau, le comté de Ross a inscrit trois buts devant Kilmarnock pour créer une égalité à quatre pour la dernière place.

La victoire a fait décoller les Staggies sur la différence de buts, avec Killie maintenant sur la table. Kilmarnock est toujours la seule équipe à n’avoir jamais remporté de victoire à l’extérieur cette saison.

Dundee Utd et Motherwell, qui partagent la dernière place avec 20 points, ont tous les deux un match en main. St Mirren a battu Motherwell pour passer dans la moitié supérieure du tableau, poussant Aberdeen au 7e rang.

La crise d’Aberdeen s’aggrave

Lundi dernier, Aberdeen a subi ce qui doit être l’une des défaites les plus humiliantes de la longue histoire de la Coupe d’Ecosse. Darvel, qui joue dans le sixième niveau écossais, a surpris l’équipe de Premiership 1-0.

L’humiliation s’est poursuivie alors que Hibs a battu Aberdeen à six reprises, y compris un triplé de Josh Campbell. Quelques minutes après le match, le licenciement de Jim Goodwin a été annoncé, laissant Aberdeen 7e et désormais sans manager.

La saison dernière, c’était la première fois qu’Aberdeen terminait en dehors du top 4 depuis 2014. Ils se retrouvent maintenant dans la moitié inférieure du tableau. Ils ont un coussin de 9 points sur les quatre équipes à égalité pour la dernière place, mais si cette forme lamentable ne change pas bientôt, ils pourraient se retrouver à se battre pour leur survie au plus haut niveau.

Bien qu’ils aient déjà terminé derniers de la ligue, ils ont été épargnés par la relégation les deux fois. Celui qui prend le gros travail ensuite a beaucoup de travail à faire pour que l’équipe soit à nouveau performante.

Les quatre premiers en action

Ailleurs, c’était « comme vous étiez » dans le top quatre à la fin des matchs du week-end. Le Celtic et les Rangers ont remporté leurs matchs 2-0, et Livingston et Hearts ont partagé un point chacun lors de la seule égalité du week-end.

Les Rangers restent à 9 points du leader de la ligue Celtic. Même avec 15 matchs à jouer, c’est le titre du Celtic à perdre.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus