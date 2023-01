Premiership écossaise : Rangers vs Celtic analysés ; Lee Johnson et Jim Goodwin sont-ils sous pression | Nouvelles du football

L’ancien attaquant des Rangers, Kevin Thomson, pense que le manager Michael Beale envisage déjà la saison prochaine, tandis que Mark Wilson insiste sur le fait qu’un point à Ibrox était “une journée décente” pour Ange Postecoglou.

Les Hoops restent neuf points d’avance en tête de la Premiership écossaise après La frappe tardive de Kyogo Furuhashi leur a valu un match nul 2-2 après avoir abandonné leur première avance.

Alors que le Celtic a déjà signé trois signatures en janvier, Beale n’a encore recruté aucun joueur depuis le remplacement de Giovanni van Bronckhorst.

C’était aussi le jour du derby à Édimbourg alors que Hearts mettait plus de pression sur Lee Johnson alors qu’ils remporté une victoire 3-0 pour laisser Hibs huitième de la Premiership écossaise avec une victoire lors de leurs six derniers matchs.

Et quelle suite pour Jim Goodwin à Aberdeen après leur course sans victoire prolongée à cinq matchs après un match nul et vierge avec le comté de Ross ?

Nous avons demandé à Thomson et Wilson d’évaluer le deuxième affrontement Old Firm de la saison et si Johnson et Goodwin auront le temps de redresser la situation de leur club…

L’avance du Celtic est “difficile à combler”

L’ancien milieu de terrain des Rangers, Kevin Thomson, pense que l’équipe de Michael Beale tirera confiance de son match nul avec le Celtic, mais admet qu’il sera très difficile de rattraper les leaders de la Premiership écossaise.



Thomson pense que les Rangers tireront confiance de leur match nul avec le Celtic, mais il pense qu’il reste un fossé de qualité entre les équipes.

“Le plus difficile pour les Rangers, c’est que le Celtic a montré la mentalité dont vous avez besoin pour gagner”, a-t-il déclaré. Nouvelles de Sky Sports.

“Ils n’étaient pas aussi fluides qu’Ange Postecoglou et les garçons du Celtic l’auraient souhaité, mais continuer est le signe d’une bonne équipe.

“Il n’y a pas moyen d’échapper au fait qu’ils ont été le parcours et la distance et que beaucoup de garçons des Rangers ont remporté le titre 55, donc c’est pour le moins intrigant.

“Mais les Rangers sauront que le Celtic est une très bonne équipe et que l’écart est là et qu’ils sont à juste titre aux commandes.

“Mick aura un œil sur la saison prochaine et il devra rouler et s’occuper de la fenêtre de transfert de janvier. Il a dit qu’il voulait faire bouger les choses, je suis sûr qu’il y aura un ou deux noms qu’il voudra faire entrer. il pense donner un coup de pouce à l’équipe.

“Ils doivent continuer, mais la dure réalité est que le Celtic a neuf points d’avance avec plus de la moitié de la saison jouée, il sera donc difficile de récupérer cela.

“Les Rangers doivent encore croire qu’ils peuvent les attraper. Je croirais si j’étais un manager ou un joueur mais Ange a un style de football merveilleux, ils marquent beaucoup de buts, et je ne suis pas sûr que le reste de la ligue, à part de Hearts, sont vraiment assez compétitifs pour prendre régulièrement des points sur Old Firm afin que Celtic puisse accumuler une série de victoires de huit ou neuf victoires.

“Les Rangers sont également capables mais l’écart qui s’est creusé en début de saison est difficile à combler.”

L’ancien défenseur du Celtic Mark Wilson pense que la signature de janvier, Alistair Johnston, peut être satisfaite de ses débuts dans Old Firm alors qu’il évalue le match nul 2-2 à Ibrox.



L’ancien défenseur du Celtic Wilson a été encouragé par les débuts d’Alistair Johnston le jour du derby, ajoutant qu’ils avaient montré pourquoi ils étaient si loin dans la course au titre avec leur volonté de jouer jusqu’au coup de sifflet final.

“Je pensais qu’Alistair Johnston, pour un gars qui est au club depuis environ quatre semaines et qui ne s’est entraîné qu’avec l’équipe, je pensais qu’il était excellent en première mi-temps. Je pense qu’il peut être satisfait de ses débuts”, a-t-il déclaré.

“Si vous regardez le Celtic au cours de la saison en termes de possession, ils ont augmenté entre 70 et 80%, hier, ils étaient tombés à 60%.

“Je ne les ai jamais vus avoir autant de passes mal placées et hors de contrôle de la possession.

Faits saillants du match de Premiership écossaise entre les Rangers et le Celtic.



“Je pense qu’il sera déçu à cet égard, mais il sera ravi qu’une fois de plus, cette équipe du Celtic ait montré qu’elle allait jusqu’au bout du match et qu’elle réussissait à obtenir un point alors que cela ne semblait pas probable à un moment donné. .

“Ange Postecoglou verra une amélioration chez les Rangers mais c’est un bon signe de champions quand vous n’êtes pas à votre meilleur et vous pouvez aller chez vos plus grands rivaux, dans ce genre d’ambiance, et marquer un point.

“Je pense que Beale sera encouragé par ce que son équipe a fait, mais il sait qu’il a encore d’énormes progrès à faire pour se rapprocher de cette équipe celtique car ils ont tellement de force et de profondeur.

“Repartir avec Ibrox avec ce décompte de points toujours intact est une journée décente pour le manager du Celtic.”

Le temps presse-t-il pour Johnson?

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Hearts et Hibernian.



Hibernian n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs et est actuellement huitième de la Premiership écossaise, à seulement quatre points au-dessus de la place des barrages de relégation.

Ils n’ont pas réussi à impressionner en perdant 3-0 contre Hearts lundi, les laissant sans victoire dans le derby d’Édimbourg depuis 2019.

Thomson pense que son ancienne équipe risque de chuter à moins que des changements ne soient apportés prochainement.

L’ancien milieu de terrain d’Hibernian, Kevin Thomson, pense que le temps pourrait manquer pour le manager Lee Johnson après que la défaite contre Hearts leur a laissé trois points lors de leurs six derniers matchs.



“Il a un gros travail à faire, Lee Johnson. Je pense qu’il y a un peu d’agitation parmi les fans des Hibs.

“Ils veulent voir une équipe des Hibs jouer. C’est un gros match contre Motherwell la semaine prochaine, donc la pression est certainement forte.

“Je pense que lorsque quelqu’un obtient une pré-saison et une fenêtre d’été, puis que vous arrivez en janvier et que votre équipe regarde à quoi ressemble votre équipe, je pense que beaucoup de gens remettraient en question les choses qu’il a dites.

“Je n’ai aucun doute que c’est difficile mais c’est comme ça quand on représente un grand club, la pression vient.

“Malheureusement, jusqu’à présent, avec la série de résultats qu’ils ont eus et la position dans laquelle ils se trouvent, beaucoup de fans des Hibs disent qu’ils sont dans une bataille de relégation et ils regardent par-dessus leur épaule.”

Mark Wilson ne pense pas que le limogeage de Lee Johnson changerait la fortune de Hibs, car il reconnaît également la pression croissante exercée sur Jim Goodwin à Aberdeen.



Wilson n’est pas sûr que le fait de relever le directeur de ses fonctions aurait l’impact que beaucoup pensent que ce serait le cas.

“Pour Lee Johnson, c’est juste un mauvais résultat après l’autre et de mauvaises performances à égaler”, a-t-il ajouté.

“Lorsque vous perdez des matchs de derby comme il l’a fait, vous avez bien sûr des ennuis. Avec la semaine de la Coupe d’Écosse au coin de la rue et quelques gros matches, en particulier un autre match de derby pour Lee Johnson et je ne pense pas qu’il peut se permettre de perdre celui-là.

“Vous ne pouvez pas continuer à licencier des managers, quel que soit le nouveau manager qui arrive, il reste avec la même équipe.

“Vous ne pouvez faire qu’un nombre limité de changements pendant une fenêtre de transfert et je suis presque sûr que Lee Johnson voudra faire quelques changements dans cette fenêtre de transfert.

“Où obtenez-vous la continuité si vous continuez à changer de manager tous les 19 ou 20 matchs? Ce n’est tout simplement pas possible d’obtenir un tel succès.

“Les Hibs sont un grand club, ils ont une énorme base de fans qui s’attendent à mieux et ils ont raison. Lee Johnson a un gros mois devant lui.”

Montage à pression sur Goodwin

Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Aberdeen et le comté de Ross.



Aberdeen est sans victoire lors de ses cinq derniers matches et compte désormais cinq points de retard sur Hearts, troisième.

Malgré un affichage largement dominant, ils n’ont pas pu débloquer le bas du tableau du comté de Ross lors de leur dernier match alors que la pression montait sur le manager Goodwin.

“Jim Goodwin et Lee Johnson sauront que vous n’avez plus de temps dans ce jeu maintenant, en particulier avec les propriétaires étrangers car ils sont assez heureux d’appuyer sur la gâchette assez tôt”, a déclaré Wilson.

“Jim Goodwin n’a pas gagné depuis cinq matchs. Il y a seulement quelques semaines, quand ils battaient les Rangers 2-1 et qu’ils occupaient la troisième place, la saison était si différente pour eux.

“Ils perdent ensuite ces deux buts en retard (contre les Rangers) puis enchaînent avec une mauvaise performance contre St Mirren puis hier contre le comté de Ross, tout d’un coup, ça n’a pas l’air si bon et la pression monte rapidement.”

Le patron d’Aberdeen, Jim Goodwin, espère que les fans l’ont hué plutôt que ses joueurs après avoir disputé cinq matchs sans victoire.



Goodwin lui-même, cependant, insiste sur le fait que ce n’est pas le moment de paniquer après ce match nul en bas du comté de Ross – mais comprend la colère des fans.

Il a déclaré: “J’espère que les fans qui montrent leur frustration ne visent pas les joueurs car je pense que les joueurs font preuve de beaucoup d’engagement et d’efforts. Je pense que cela vise davantage ma voie, qui fait partie intégrante du jeu.

“Depuis la pause de la Coupe du monde, nous n’avons pas récolté suffisamment de points, c’est aussi simple que cela. Je suis dans le jeu depuis assez longtemps pour savoir comment cela fonctionne mais je sais aussi comment sortir de l’autre côté.

“Je ne paniquerai certainement pas – cette réaction à la fin ne me dérange pas.

“Nous avons contrôlé la majeure partie du match et nous sommes entrés dans de bonnes zones. La seule déception est que nous avons manqué un peu de qualité dans le dernier tiers.”