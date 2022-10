Premiership écossaise: Rangers, Dundee United, Hibs and Hearts figurent dans l’équipe de la semaine | Nouvelles du football

Ce fut un autre week-end dramatique en Premiership écossaise avec des victoires pour le Celtic, les Rangers, les Hibs, Dundee United et le comté de Ross.

L’équipe des Rangers de Giovanni van Bronckhorst domine le meilleur XI de cette semaine avec six joueurs après avoir impressionné dans un Victoire 4-0 contre St Mirren à Ibrox.

Dundee United a remporté sa première victoire de la saison avec style et ont trois joueurs représentés après une victoire dominante 4-0 à domicile contre Aberdeen.

Hibs bat Motherwell pour en faire quatre victoires sur le rebond et avoir une place, tandis que Hearts prend la dernière place après avoir marqué tard pour match nul 2-2 avec Kilmarnock.

Ici, WhoScored.com jette un œil aux cinq joueurs les mieux notés pour faire partie de l’équipe de la semaine…

5. Tony Watt (Dundee United) – note de 8,37

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement de la Premiership écossaise entre Dundee United et Aberdeen



Dundee United a été l’une des deux équipes à s’imposer 4-0 ce week-end, Tony Watt ayant réalisé une performance de star à Tannadice Park. Watt a marqué le deuxième but des Terrors sur le coup de la mi-temps, marquant avec l’un des quatre tirs, et il était une menace pour la ligne arrière d’Aberdeen alors qu’il remportait cinq duels aériens pour figurer en attaque avec une note WhoScored.com de 8,37.

4. James Tavernier (Rangers) – note de 8,58

Image:

Le penalty de James Tavernier a mis les Rangers 2-0 contre St Mirren





Les Rangers étaient de l’autre côté pour gagner 4-0 ce week-end avec James Tavernier impressionnant une fois de plus de l’arrière droit. Le skipper du Gers a marqué le deuxième but de son équipe après une demi-heure, passant devant le tireur de St Mirren Trevor Carson sur place, et il a également joué son rôle dans le dernier tiers pour les géants de Glasgow, effectuant deux passes clés et complétant un dribble pour clouer le arrière droit avec une note WhoScored.com de 8,58.

3. Antonio Colak (Rangers) – note de 8,80

Image:

Antonio Colak a marqué un doublé contre St Mirren





Restant à Ibrox, Antonio Colak a marqué trois buts d’avance en tête du classement des buteurs après avoir marqué un quatrième doublé lors de ses cinq dernières sorties en championnat alors que les Rangers ont dépassé St Mirren. L’attaquant croate a trouvé le fond du filet avec deux des cinq tirs pour s’associer à Watt sur la ligne de front avec une note WhoScored.com de 8,80.

2. Ryan Porteous (Hibs) – note de 8,83

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement de la Premiership écossaise entre Hibernian et Motherwell



L’arrière central des Hibs Ryan Porteous a marqué pour le deuxième match consécutif alors que l’équipe de Lee Johnson a remporté une victoire 1-0 contre Motherwell. Porteous était une bonne valeur pour son prix d’homme du match, retournant une note WhoScored.com de 8,83, car il a également effectué quatre dégagements, deux plaqués et une interception.

1. Mode Sakala (Rangers) – note de 9,00

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du choc de la Premiership écossaise entre les Rangers et St Mirren



Avec une note de 9,00, Fashion Sakala est le joueur de la semaine de la Premiership écossaise WhoScored.com. Sakala a été directement impliqué dans deux des quatre buts des Rangers contre St Mirren, faisant suite à sa passe décisive pour le deuxième du match de Colak avec son propre but en deuxième mi-temps. Ceux-ci provenaient de retours respectifs d’une passe clé et d’un tir, tandis que sept autres dribbles réussis ont vu l’ailier zambien briller lors de son premier début de saison en championnat.