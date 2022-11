Premiership écossaise: les voyages des Rangers à Dundee United et Kilmarnock ainsi que Motherwell vs Hibernian en direct sur Sky | Nouvelles du football

Motherwell contre Hibernian plus les voyages des Rangers à Dundee United et Kilmarnock sont les derniers matchs de Premiership écossais sélectionnés pour être diffusés en direct sur Sports du ciel.

Le voyage à Fir Park pour Hibs sera leur cinquième match après la pause de la Coupe du monde et leur premier depuis qu’ils ont affronté Hearts dans le derby d’Édimbourg.

Lee Johnson espère un revirement de forme au moment où le match aura lieu le dimanche 8 janvier avec le club de Easter Road actuellement sur une série de cinq défaites en six et a été hué après sa défaite contre le comté de Ross.

Motherwell, quant à lui, n’a remporté qu’une seule victoire au cours des cinq derniers matches de championnat et a perdu le match retour 1-0 à Easter Road.

Les Rangers se retrouvent à sept points du leader du Celtic après la défaite à St Johnstone – un résultat qui a laissé Giovanni van Bronckhorst sous une énorme pression.

Leur voyage à Dundee United suivra Motherwell contre Hibernian dans un double en-tête le 8 janvier, avec un coup d’envoi à 16 heures.

Alors que l’équipe d’Ibrox a gagné 2-1 la dernière fois grâce au doublé d’Antonio Colak, leur dernier voyage à Tannadice s’est terminé par un match nul 1-1 – un résultat que Liam Fox espère reproduire ou mieux alors qu’il cherche à faire sortir United de la dernière place. .

Après cette égalité, 10 jours plus tard, les caméras de Sky Sports seront au Rugby Park alors que Kilmarnock accueillera les Rangers à 20 heures le mercredi 18 janvier.

Les Rangers ont remporté la dernière rencontre entre les équipes 2-0, mais Derek McInnes espère obtenir un résultat positif qui pourrait éloigner Killie du bas du tableau.

Les matchs confirmés de la Scottish Premiership en direct sur Sky Sports

Samedi 12 novembre : St Mirren vs Rangers, coup d’envoi à 12h30

Jeudi 15 décembre : Rangers vs Hibernian, coup d’envoi à 20h

Samedi 17 décembre : Aberdeen vs Celtic, coup d’envoi à 12h30

Mardi 20 décembre : Aberdeen vs Rangers, coup d’envoi à 20h

Vendredi 23 décembre : Comté de Ross vs Rangers, coup d’envoi à 19h30

Mercredi 28 décembre : Hibernian vs Celtic, coup d’envoi à 20h

Lundi 2 janvier : Rangers vs Celtic, coup d’envoi à 12h30

Dimanche 8 janvier : Motherwell vs Hibernian, coup d’envoi à 13h30

Dimanche 8 janvier : Dundee United vs Rangers, coup d’envoi à 16h

Mercredi 18 janvier : Kilmarnock contre Rangers, coup d’envoi à 20h

