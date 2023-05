Premiership écossaise: les Rangers peuvent-ils mettre fin à une course stérile contre le Celtic lors de la dernière Old Firm de la saison? | Nouvelles du football

Il n’y a que quatre matchs pour les clubs écossais de Premiership alors que la bataille de relégation s’intensifie tandis que les Rangers cherchent leur première victoire de la saison contre le Celtic, en direct sur Sky Sports.

Il n’y a que de la fierté en jeu pour l’équipe de Michael Beale lorsqu’ils accueillent leurs rivaux Old Firm lors du coup d’envoi de samedi midi.

Aberdeen affrontera Hibernian alors qu’ils cherchent à faire un pas de plus vers la troisième place tandis que Hearts doit battre St Mirren pour maintenir la pression sur les Dons.

Avec seulement cinq points séparant St Johnstone en neuvième du bas du comté de Ross, beaucoup de choses pourraient changer alors que la bataille de relégation semble sur le point de se terminer.

On fait le point sur les enjeux de ce week-end…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky ?

Le Sports du ciel les caméras seront à Ibrox samedi pour le dernier affrontement Old Firm de la saison avec seulement la fierté en jeu après que le Celtic ait remporté le titre de Premiership.

L’équipe d’Ange Postecoglou a remporté la première rencontre de championnat entre les clubs – 4-0 au Celtic Park – avant un match nul 2-2 à Ibrox a suivi en janvier dans le premier Old Firm de Michael Beale en tant que patron des Rangers.

Le mois suivant, le Celtic a récupéré le droit de se vanter alors que le doublé de Kyogo Furuhashi les a vus conserver la Coupe de la Ligue écossaise avec une victoire 2-1 sur leurs rivaux à Hampden Park devant un Victoire 3-2 à Parkhead dans la ligue.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match passionnant Old Firm entre le Celtic et les Rangers en Premiership écossaise



Les champions ont ensuite mis fin à la défense du titre de la Coupe écossaise des Rangers lorsqu’ils les ont battus 1-0 en demi-finale à Hampden Park le 30 avril.

Alors que le Celtic reste sur la bonne voie pour un triplé national, l’équipe de Beale n’a aucun espoir d’argenterie avec seulement la cible terminant la saison avec une victoire sur ses rivaux les plus féroces.

Aberdeen fera-t-il un pas de plus vers la troisième place ?

La course pour les places européennes se réchauffe avec beaucoup à jouer à Pittodrie quand Aberdeen accueille Hibs.

L’équipe de Barry Robson compte actuellement cinq points d’avance en troisième position et a remporté ses cinq derniers matchs à domicile sans encaisser de but.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Hibernian et Aberdeen



L’équipe d’Easter Road est cinquième, à un point seulement de ses rivaux d’Edimbourg, Hearts, alors qu’ils poursuivent un retour sur la scène européenne la saison prochaine.

Les Hibs de Lee Johnson ont remporté la dernière rencontre entre les équipes 6-0, un résultat qui a mis fin au temps de Jim Goodwin à la tête des Dons.

St Mirren peut-il garder ses espoirs européens vivants ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hibs et St Mirren



St Mirren a encore une chance extérieure d’une place européenne, mais ils espèrent une amélioration de leur forme car ils ont perdu leurs trois derniers matches de championnat, concédant neuf buts au passage.

Les cœurs ont également lutté pour la forme ces derniers temps et ont perdu leurs cinq derniers matchs de championnat à l’extérieur.

Steven Naismith sait qu’ils auront besoin d’une victoire à Paisley pour conserver une chance d’attraper Aberdeen et de reprendre la troisième place de la ligue.

Le comté de Ross renverra-t-il Dundee United au fond?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le comté de Ross a remporté une victoire vitale le week-end dernier



Il y a un énorme match à Tannadice Park samedi alors que Dundee United accueille Ross County.

Le comté est en bas de la Premiership, à seulement un point de United, et une victoire des Staggies pourrait les voir grimper au 10e rang.

Les fans de United, cependant, savent qu’une victoire pour eux pourrait les éloigner de quatre points de la place de relégation et le match est presque à guichets fermés.

L’équipe de Jim Goodwin a remporté ses trois derniers matchs à domicile en Premiership contre les hommes de Malky Mackay.

Kilmarnock peut-il sortir de la zone de relégation ?

Image:

Derek McInnes cherche à garder Kilmarnock en Premiership écossaise





Kilmarnock est une autre équipe qui cherche désespérément des points pour tenter de prolonger son retour dans l’élite au-delà d’une saison.

Une victoire contre Livingston soulèverait Killie de quatre points du pied de tableau et de la place des barrages de relégation.

Livi de David Martindale a raté de peu le top six et est sur une série de six défaites à l’extérieur, sans marquer.

Les statistiques ne sont pas bonnes pour les deux équipes en ce qui concerne les buts – elles ont encaissé le plus de buts en Premiership écossaise en 2023.

Est-ce que St Johnstone se dirigera vers la sécurité?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’attaquant de Motherwell, Kevin van Veen, dit qu’il se concentre sur Motherwell mais ne sait pas ce qui pourrait arriver cet été après que sa forme impressionnante l’ait vu présélectionné pour le joueur de l’année PFA Scotland



Après avoir dû compter sur une victoire en barrages la saison dernière, St Johnstone pourrait tout sauf garantir sa sécurité ce week-end s’il battait Motherwell.

L’équipe de Perth, qui n’a pas de manager, n’a perdu qu’un seul de ses huit derniers matchs contre les Steelmen et cherchera à tirer parti de sa victoire 1-0 sur Dundee United le week-end dernier.

Pour assurer une victoire vitale, ils devront garder le nominé du joueur de l’année Kevin van Veen silencieux – l’attaquant de Motherwell a marqué lors de chacun de leurs sept derniers matchs.

