Premiership écossaise: le patron des Hibs, Lee Johnson, doit renforcer la cohérence tandis que Motherwell a besoin de signatures en janvier, déclare James McFadden | Nouvelles du football

L’ancien attaquant écossais James McFadden pense qu’il y a encore du travail à faire pour Lee Johnson chez Hibs alors qu’il souligne que la fenêtre de transfert de janvier est vitale pour Motherwell en difficulté.

Le rythme du côté de la route de Pâques Motherwell 3-2 à Fir Park dimanche pour donner au manager plus de temps pour redresser la situation du club.

Ils ont remporté deux matchs depuis la pause de la Coupe du monde et cette victoire les a propulsés au septième rang de la Premiership écossaise.

Motherwell a gagné une fois à domicile cette saison et est actuellement 10e du classement, à seulement trois points au-dessus du bas du comté de Ross.

McFadden était co-commentaire pour Sports du ciel pour le jeu et nous a livré son analyse…

“La pression n’est pas éteinte chez Hibs”

L’ancien attaquant écossais James McFadden pense que Lee Johnson doit renforcer la cohérence à Hibernian après une victoire “massive” contre Motherwell



“Le résultat a été énorme pour lui parce que la pression qu’il subissait en entrant dans le match, vous avez toujours senti qu’il devait gagner”, a déclaré McFadden. Sky Sports Nouvelles.

“Le fait que son jeu offensif ait été bon lui plaira également car c’était le défi qui a été lancé la semaine dernière après le match et cette semaine avant le match pour les joueurs.

“Je pense qu’à tous points de vue, il sera satisfait de la performance, mais le résultat a été énorme pour lui, cela ne fait aucun doute.

“Avoir des joueurs comme Aiden McGeady dans l’équipe aidera certainement à cette expérience.

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Motherwell et Hibernian



“Ils doivent trouver de la constance et des performances et, s’ils le font, ils pourront obtenir des résultats.

“Des semaines massives s’annoncent pour eux. La pression n’est pas retombée, mais cela les aide certainement à se préparer pour les semaines à venir.”

Kevin Nisbet a réussi un triplé à Fir Park alors que l’attaquant continue d’impressionner à son retour de neuf mois avec une blessure au LCA.

McFadden pense qu’il se sera fixé des objectifs élevés.

“Toutes mes félicitations à lui pour être revenu comme il l’a fait après sa blessure, cela montre un grand professionnalisme et un grand dévouement pour retrouver la forme dans laquelle il est.

Kevin Nisbet a réussi un triplé contre Motherwell





“Un coup de chapeau brillant et cela vous a juste montré de quoi il s’agit. Son objectif sera d’essayer d’obtenir un but chaque semaine.

“Il tirera une grande confiance du fait qu’il revient d’une si longue blessure, je pense, qu’il a l’air mieux, qu’il a l’air plus net, qu’il a l’air plus fort.

“Pour lui, ce sera d’entrer dans les deux chiffres et ensuite de marquer autant de buts que possible.

“Il aura également un œil sur l’équipe écossaise, les grands matchs à venir cette année et il cherchera à essayer de forcer son retour dans l’équipe.

“Hammell doit bien faire les choses dans la fenêtre de transfert”

Steven Hammell n’a remporté que quatre victoires en championnat pour Motherwell depuis qu’il a remplacé Graham Alexander.

Il a ajouté six joueurs à son équipe cet été et McFadden insiste sur le fait que son ancien coéquipier de Fir Park a besoin de plus de soutien ce mois-ci.

“Je pense que c’est une grande fenêtre de transfert pour Stevie Hammell.

“Il n’a pas eu beaucoup de temps pour amener des joueurs cet été et il a évidemment eu l’occasion maintenant de regarder les joueurs et de voir où les besoins se sont renforcés.

“Il a définitivement besoin de faire venir des joueurs.

Le manager de Motherwell, Steven Hammell, a déclaré que la performance de son équipe contre Hibernian était inférieure à la normale et a critiqué les buts “inacceptables” que son équipe a concédés.



“Vous regardez le banc et il a deux joueurs de 16 ans. Ce sont des joueurs fantastiques mais vous voulez avoir plus de force et de profondeur dans votre équipe, vous ne pouvez pas compter sur des joueurs de 16 ans, aussi bons soient-ils.” ils le sont parce que c’est beaucoup demander.

“Je pense qu’en général, leur jeu a été bon, ils créent toujours des occasions, ce qui est positif, mais les buts qu’ils encaissent sont tout simplement trop faciles à la minute.

“C’est quelque chose qui doit être corrigé car peu importe le nombre d’occasions que vous créez, peu importe le nombre de buts que vous marquez.

“S’ils vont perdre des buts comme ils le font, alors c’est un problème.

“Ce n’est pas qu’ils concèdent beaucoup de buts, c’est juste que les buts qu’ils concèdent sont importants et sont absolument et totalement évitables.”