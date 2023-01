Premiership écossaise: Hearts, Hibs, Dundee United et Livingston figurent dans l’équipe de la semaine | Nouvelles du football

Ce fut un autre week-end divertissant en Premiership écossaise avec des victoires pour Hearts et Livingston et les autres matchs se terminant par des matchs nuls.

C’est l’équipe de Robbie Neilson qui domine avec quatre joueurs faisant le meilleur XI après leur Victoire 1-0 à domicile face à St Mirren.

Livi a trois joueurs représentés après avoir enregistré des victoires consécutives à l’extérieur avec un impressionnante victoire 4-2 à St Johnstone.

Hibernian et Dundee United prennent tous deux deux places après leur divertissant match nul 2-2 sur la route de Pâques.

Il n’y a pas eu d’implication de Old Firm avec le Celtic et les Rangers qui ont organisé un affrontement final en Coupe de la Ligue après des victoires sur Kilmarnock et Aberdeen respectivement.

Ici, WhoScored.com jette un œil aux cinq joueurs les mieux notés pour faire partie de l’équipe de la semaine…

5. Glenn Middleton (Dundee United) – note de 7,75

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Hibernian et Dundee United à Easter Road



Dundee United a joué un match nul 2-2 divertissant avec Hibs samedi, avec Glenn Middleton sur place pour marquer seulement son deuxième but en championnat de la saison dans la capitale. Middleton a tiré United en tête à la sixième minute seulement, trouvant un moyen de dépasser David Marshall avec l’un des deux tirs. Le joueur de 23 ans a eu la malchance de ne pas ajouter de passe décisive car il a créé quatre opportunités de but pour aider à retourner une note de 7,75.

4. Zander Clark (Cœurs) – note de 8,07

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hearts et St Mirren



Hearts a prolongé sa séquence sans défaite à sept matchs avec une victoire 1-0 contre St Mirren vendredi soir, et avait besoin que Zander Clark reste ferme dans sa quête de tout le butin. Barrie McKay a marqué le seul but du match à la demi-heure, mais St Mirren a fait tout ce qu’il pouvait pour sauver un point avec Clark restant ferme alors qu’il effectuait quatre arrêts dans une performance d’homme du match, renvoyant un WhoScored .com note de 8,07 dans le processus.

3. James Penrice (Livingston) – note de 8,19

Image:

James Penrice a marqué un doublé lors de la victoire de Livingston à St Johnstone





Livingston a remporté deux victoires consécutives en championnat à l’extérieur ce week-end alors qu’ils revenaient de McDiarmid Park avec une victoire 4-2 sur St Johnstone. James Penrice a marqué ses premier et deuxième buts en championnat de la saison lors de la victoire, marquant de chaque côté de la mi-temps. Penrice a trouvé le fond du filet avec les deux tirs et est resté solide défensivement, effectuant quatre dégagements et deux plaqués, pour aider à retourner une note de 8,19.

2. Kevin Nisbet (Hibernian) – note de 8,39

Image:

Kevin Nisbet a marqué un égaliseur tardif contre Dundee United





Après un triplé la semaine dernière, Kevin Nisbet a marqué deux fois lors du match nul 2-2 à domicile d’Hibernian contre Dundee United. Hibs est venu deux fois par derrière pour obtenir un résultat positif alors que Nisbet a réalisé une performance d’homme du match avec une note WhoScored.com de 8,39. Le joueur de 25 ans a réussi cinq tirs au total, son but tardif assurant un point de remontée du moral avant la rencontre de la Coupe d’Écosse des Hibs avec ses rivaux Hearts ce week-end.

1. Stephen Kelly (Livingston) – note de 8,82

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossais entre St Johnstone et Livingston au McDiarmid Park



Avec une note de 8,82, Stephen Kelly de Livingston est le joueur de WhoScored.com Scottish Premiership de la semaine. Le joueur de 22 ans a été directement impliqué dans trois des quatre buts de Livi à St Johnstone samedi, après son doublé précoce avec la passe décisive pour la frappe de James Penrice pour mettre le résultat hors de doute. Ceux-ci provenaient de retours respectifs de quatre tirs et d’une passe clé, tandis que des retours supplémentaires d’un tacle et d’une interception ont couronné une belle performance de Kelly.