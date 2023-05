Premiership écossaise : Dundee United, Ross County ou Kilmarnock seront-ils relégués ? | Nouvelles du football

Il ne reste plus que deux tours de matches de Scottish Premiership, avec trois équipes toujours en danger de relégation automatique.

Dundee United est en bas du tableau avec 31 points, mais ils pourraient encore rattraper Ross County (33) et Kilmarnock (34) alors qu’ils se battent pour sauver leur statut de premier plan.

À l’autre bout de la table, les Hearts sont absents pour les Rangers mercredi, en direct sur Sky Sportssachant qu’une victoire pourrait être vitale s’ils veulent avoir une chance de rattraper Aberdeen en troisième, avec les équipes avec respectivement 52 et 54 points.

Hibernian et St Mirren, qui ont respectivement 48 et 46 points aux cinquième et sixième places, poursuivent également le football européen pour la saison prochaine.

Retour sur les enjeux de l’avant-dernière manche de mercredi soir…

Qu’est-ce qui est en direct sur Sky ?

Les caméras Sky Sports seront à Ibrox alors que les Rangers accueillent une équipe Hearts désespérée d’une victoire alors qu’ils cherchent à terminer troisième de la Premiership pour une deuxième saison consécutive.

L’équipe de Steven Naismith entre dans le match à deux points d’Aberdeen après avoir battu les Dons 2-1 samedi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Hearts et Aberdeen



Ce sera le dernier match à domicile des Rangers de la campagne alors qu’ils cherchent à conserver leur invincibilité à Ibrox cette saison.

Alors que certains joueurs essaient encore de prouver qu’ils méritent de rester au club, ce sera l’occasion pour d’autres de dire adieu aux supporters.

Le Celtic retrouvera-t-il le chemin de la victoire chez Hibs ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre le Celtic et St Mirren



Le Celtic est sans victoire depuis qu’il a remporté le titre de Premiership écossaise à Tynecastle Park au début du mois.

À l’approche de la finale de la Coupe d’Écosse, Ange Postecoglou exigera une meilleure performance après avoir suivi sa défaite contre les Rangers avec un match nul 2-2 contre St Mirren.

Hibernian est une équipe qui a besoin de points pour maintenir sa poussée pour le football européen sur la bonne voie après avoir perdu contre les Rangers ce week-end.

L’équipe de Lee Johnson est actuellement cinquième, avec seulement deux points d’avance sur St Mirren.

Aberdeen peut-il conserver sa troisième place ?

Image:

Aberdeen est sans victoire lors de ses trois derniers matchs





Aberdeen entrera dans le match de mercredi contre St Mirren cherchant désespérément à retrouver une certaine forme pour garantir qu’ils restent troisièmes.

Après une série impressionnante de sept victoires consécutives, les Dons n’ont récolté qu’un seul point lors de leurs trois derniers matchs de championnat.

Image:

St Mirren peut encore assurer le football européen





St Mirren a déjà réussi à battre les Dons deux fois cette saison et mettra tout en œuvre pour une autre victoire alors qu’ils cherchent à garder leurs espoirs de football européen en vie.

L’équipe de Stephen Robinson abordera le match avec confiance après avoir mis fin au coup de circuit gagnant du Celtic avec un match nul 2-2.

Dundee United maintiendra-t-il son combat de relégation en vie?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Livingston et Dundee United



Cela pourrait être une victoire ou un échec pour Dundee United mercredi soir.

L’équipe de Jim Goodwin a deux points de retard en bas et pourrait être reléguée si elle perd contre Kilmarnock et que le comté de Ross gagne son match.

Derek McInnes emmène Killie à Tannadice Park en sachant qu’ils éviteront la relégation automatique s’ils parviennent à décrocher une rare victoire sur la route.

Mais si United gagne confortablement, c’est l’équipe de Rugby Park qui pourrait se retrouver en bas avant le dernier jour de la saison.

Le comté de Ross peut-il échapper à la relégation automatique ?

La tâche pour le comté de Ross est claire – battre St Johnstone et ils sont à l’abri d’une relégation automatique.

S’ils perdent, ils pourraient être l’équipe du bas avec un seul match à jouer.

Après des victoires consécutives en championnat, l’équipe de Malky Mackay a perdu à Motherwell lors de leur dernier match, les gardant dans la bataille au sous-sol.

St Johnstone n’a rien à jouer après que sa victoire à Kilmarnock ait garanti son statut de premier plan pour une autre saison.

L’impressionnante série de buts de Van Veen va-t-elle continuer ?

Image:

Kevin van Veen a marqué lors des neuf derniers matchs de Motherwell





Avec Livingston et Motherwell tous deux en sécurité dans la Premiership écossaise pour une autre saison, tout ce qui est en jeu dans leur match est de savoir qui finira parmi les six derniers.

L’équipe de Livi de David Martindale est septième du tableau, à un point des adversaires de mercredi soir.

L’attaquant Kevin van Veen est dans une forme formidable pour l’équipe de Fir Park après avoir marqué lors de ses neuf derniers matches de championnat.