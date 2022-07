Premiership écossaise: dans les camps de pré-saison du Celtic et de Motherwell en Autriche alors que les clubs se préparent pour la nouvelle saison | Nouvelles du football

Motherwell et Celtic ont trois choses en commun cet été ; les deux se préparent pour le football européen, les deux ont passé leur pré-saison en Autriche, et les deux équipes ont passé du temps sans s’entraîner, fixées sur Love Island…

Sky Sports Nouvelles le journaliste Mark Benstead a passé cette semaine avec les deux équipes à essayer de se faire une idée de la façon dont elles se préparent avant la nouvelle campagne. Son premier arrêt était avec Motherwell dans le nord du pays.

“Un café, un lac c’est à peu près ça…”. Une demi-phrase de leur manager Graham Alexander, deux réponses dans sa première interview résumaient à peu près pourquoi il avait choisi de faire voler son équipe à Obertraun pour la pré-saison de cet été.

La station de ski populaire est à une heure et demie de Salzbourg et à plus de trois heures de Vienne. Pendant l’été, il offre peu de distractions, ce qui est parfait si vous voulez un groupe de jeunes footballeurs concentrés sur le football, et rien d’autre.

Le patron de Motherwell, Graham Alexander, discute des préparatifs de pré-saison en Autriche et se tourne vers la nouvelle campagne.



L’équipe a travaillé dur alors qu’ici, les appels d’alarme à 6 heures du matin sont rapidement suivis de 6 000 courses à travers les forêts. C’est tout avant les doubles séances d’entraînement la plupart du temps, qui sont ensuite complétées par la version mère nature du bain de glace moderne ; un plongeon dans les rivières locales ou – Hallstätter See, le lac au centre de la ville.

Beaucoup d’engagement de leur part, et beaucoup de bravoure aussi, il s’avère. Les gars ont repéré un serpent d’eau (ils ont la preuve vidéo) les rejoignant pour l’une de leurs baignades, mais ils ont persévéré et sont retournés à l’eau chaque jour. Ce genre de bravoure peut vous emmener loin en une saison !

En parlant au manager, je pense que deux choses sont claires. Avant tout, il est content d’avoir une fenêtre de transfert plus calme. Il y a eu beaucoup de coupes et de changements dans l’équipe Motherwell ces dernières années; cet été, seuls deux nouveaux visages ont été recrutés – Paul McGinn et Blair Spittal. Il espère toujours en ajouter quelques autres, mais dans l’ensemble, il est heureux que son groupe ait une apparence plus cohérente. Il peut s’appuyer sur les points positifs de la saison dernière, plutôt que d’être obligé de repartir à zéro.

Ricki Lamie dévoile sa décision de rester à Motherwell malgré un accord à Dundee et fait un grand plongeon dans un lac !



La deuxième chose qui est claire, c’est qu’il ne se fait aucune illusion à quel point il sera difficile de reproduire les réalisations de la saison dernière. La capacité du club à se surpasser au cours de la dernière décennie signifie parfois que les gens oublient les paramètres dans lesquels ils travaillent. Terminer cinquième et gagner une place européenne est au-dessus de ce que le club devrait espérer réaliser, du moins en termes de budget.

Cela ne veut pas dire que l’équipe ne pense pas qu’il y ait des choses à améliorer. J’ai eu la chance de faire du vélo autour de la ville avec le gardien Liam Kelly et il sait que les performances, en particulier vers la fin de la saison dernière, auraient pu être meilleures, mais son point de vue était assez raisonnable, “nous avons terminé cinquième et savons qu’il y a encore beaucoup de place pour s’améliorer, c’est mieux que de finir neuvième ou dixième.” Il a un point.

Pas de changement pour le Celtic de Postecoglou

De la base de montagne de Motherwell, c’était un voyage sur l’autoroute A2 jusqu’à Celtic, dans leur camp à Bad Erlach. Leur plan pour la semaine est un mélange d’entraînements et de matchs de pré-saison. Semblable à Motherwell, il y a un certain degré de cohérence dans leur équipe.

Jusqu’à présent, l’été a été autant consacré à la rétention des joueurs – Jota et Cameron Carter-Vickers – qu’à l’ajout de nouveaux visages (bien qu’il y ait eu un couple sous la forme de Ben Siegrist et Alexandro Bernabei). Le plus grand changement pour Ange Postecoglou alors qu’il se prépare pour sa deuxième saison à la tête de l’équipe, c’est qu’il passe en fait du temps sur le terrain d’entraînement pour travailler avec ses joueurs.

Le capitaine du Celtic Callum McGregor se prépare à relever le défi de conserver le titre de Premiership écossaise et révèle que Love Island occupe le devant de la scène pendant la pré-saison !



La saison dernière, il n’a eu pratiquement aucun temps avec le groupe dans son ensemble, car il jonglait avec une douzaine de nouveaux visages et les restrictions de Covid. Cette fois, il passe du temps avec l’équipe, et vous pouvez dire qu’il apprécie ça. Je me suis levé et j’ai regardé l’une des séances d’entraînement, et c’est Ange qui a supervisé le premier exercice.

Il était basé sur le déplacement rapide du ballon et la construction d’attaques. Fondamentalement, le ballon était toujours en jeu. Dès qu’il est sorti ou dans le filet, un autre a été ramené et les joueurs sont repartis. Il veut que ses équipes soient plus nettes lorsqu’elles attaquent, et cela vient en partie du fait qu’elles sont plus en forme.

Son équipe avait le don de marquer des buts en fin de saison la saison dernière (Ross County à l’extérieur, Dundee Utd à domicile au printemps), il est légèrement inquiétant pour les autres équipes de penser qu’elles pourraient très bien être encore plus en forme cette saison, et capable de pousser plus fort plus longtemps.

Il y a eu récemment un ajout notable au personnel des coulisses du Celtic, Harry Kewell fait maintenant partie de l’équipe d’entraîneurs. L’ancien ailier de Leeds Utd et Liverpool a disputé deux finales de la Ligue des champions, il est donc juste de dire qu’il a une expérience inestimable à transmettre à l’équipe, mais il apporte également un rafraîchissement aux choses selon son patron.

Comme Postecoglou me l’a dit, “si les joueurs arrivent et ne voient aucun changement, je ne pense pas que cela envoie le bon message.” De nouveaux visages sur et en dehors du terrain peuvent faire la différence, et la nomination de Kewell est certainement intéressante.

Image:

Harry Kewell a rejoint l’équipe des coulisses du Celtic





Il y a quelques joueurs ici en Autriche avec des points d’interrogation contre leurs noms avant la nouvelle campagne. Albian Ajeti est là, mais il semble presque certain qu’il passera à autre chose si un accord peut être trouvé. L’attaquant suisse a joué 17 fois la saison dernière, la plus récente en décembre, il est juste de dire qu’il est bien en bas de l’ordre hiérarchique.

Christopher Jullien est peut-être celui qui affrontera les prochaines semaines les plus incertaines. Il avait l’air de quitter Glasgow mais un déménagement en Allemagne s’est effondré, et avec son compatriote défenseur Carl Starfelt de retour de blessure et de toucher et aller pour être en forme pour le début de la saison, pourrait-il maintenant avoir un avenir au club ?

Il y a de fortes chances qu’il parte toujours, mais il a joué en pré-saison et vous vous demandez simplement si les choses pourraient changer s’il joue bien et peut jouer de la manière qu’Ange veut de ses défenseurs centraux.

Comme Graham Alexander, Postecoglou aimerait encore étoffer son vivier de joueurs et dans l’entrejeu notamment compte tenu des départs de Nir Bitton et Tom Rogic. Cependant, l’une de ses figures potentiellement les plus importantes est déjà en place dans la salle des machines de son équipe, en la personne du skipper Callum McGregor.

Image:

Ange Postecoglou veut plus de signatures celtiques dans son équipe





Il a disputé 63 matchs pour le club et le pays la saison dernière et il jouera à nouveau un rôle central pour le Celtic cette saison. Pour le moment, il jongle entre son rôle de chef de file de l’équipe à l’entraînement et celui de responsable social. Comme c’est le cas sur la route avec Motherwell, Love Island est le divertissement post-entraînement choisi de la pré-saison.

Ce qui me fascine, c’est que McGregor dit que ce ne sont pas seulement les gars du coin qui choisissent ça comme visionnage du soir, même les garçons d’outre-mer s’impliquent maintenant. Je me demande ce que Jota, Kyogo et co font de Casa Amor… mais si cela renforce l’esprit d’équipe, qui suis-je pour me disputer ?