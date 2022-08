Premiership écossaise: Celtic, Rangers, Hearts, Hibs, Motherwell et Livingston figurent dans l’équipe de la semaine | Nouvelles du football

La nouvelle saison de Scottish Premiership a débuté avec style alors que Celtic, Rangers, Hearts, Hibernian et Motherwell ont pris des départs gagnants.

Après que les champions d’Ange Postecoglou aient parfaitement démarré leur défense contre Aberdeen, trois joueurs celtiques ont été nommés dans l’équipe de WhoScored.com Scottish Premiership de la semaine.

Les Rangers ont riposté après un premier match choc de Livingston pour également remporter une victoire et égaler leurs rivaux avec trois joueurs dans le XI.

Hearts espère pousser le Old Firm cette saison et est représenté, tout comme Hibernian, Livingston et Motherwell, qui se sont remis du départ de Graham Alexander avec une victoire.

Ici, WhoScored.com jette un œil aux cinq joueurs les mieux notés pour faire l’équipe de la semaine alors que la nouvelle Premiership écossaise démarre…

5. Jota (Celtique) – Note 8.14

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jota du Celtic a marqué un des premiers prétendants au but de la saison contre Aberdeen



Après une période de prêt impressionnante, le Celtic a naturellement rendu le prêt de Jota permanent cet été. L’ailier portugais a été l’une des stars de sa saison victorieuse et a fait preuve d’une solide performance en remportant sa défense contre Aberdeen 2-0 dimanche. Jota a marqué le deuxième de l’après-midi du Celtic, trouvant un moyen de dépasser Kelle Roos avec l’un des quatre tirs, tandis que deux passes clés et deux dribbles réussis lui ont valu une note WhoScored.com de 8,14.

4. Stephen Welsh (celtique) – note de 8,35

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stephen Welsh a donné l’avantage au Celtic contre Aberdeen



Restant avec le Celtic, et cette fois avec le défenseur central Stephen Welsh. Le gallois n’a pas pu se frayer un chemin dans le onze de départ la saison dernière, avec Carl Starfelt et Cameron Carter-Vickers devant le joueur de 22 ans dans l’ordre hiérarchique, mais il a rappelé à point nommé sa qualité ce week-end. L’Écossais a mis les champions en tête dès le début et a été solide défensivement pour aider le Celtic à une feuille blanche, réalisant deux plaqués et deux dégagements pour aider à décrocher une cote de 8,35.

3. Matt O’Riley (celtique) – note de 8,38

Image:

Matt O’Riley impressionné alors que le Celtic battait Aberdeen





Le troisième et dernier joueur celtique de l’équipe de la semaine, Matt O’Riley, a fourni la passe décisive pour le premier match des Gallois contre Aberdeen, qui provenait de l’une des six occasions de but créées contre les Dons. Le joueur de 21 ans a également imaginé ses chances de figurer sur la feuille de match, alors qu’il a réussi quatre tirs dans une performance d’homme du match qui lui a valu une note de 8,38.

2. Liam Kelly (Motherwell) – note de 8,42

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de Paisley où Liam Kelly a impressionné alors que Motherwell battait St Mirren



S’éloigner de la victoire du Celtic dimanche et se concentrer sur la victoire 1-0 de Motherwell à St Mirren, avec Liam Kelly la star du stade SMISA. Le penalty de Kevin van Veen en première mi-temps a peut-être valu la victoire au Well, mais Kelly a fait une démonstration inspirée entre les bâtons. Le joueur de 26 ans a sauvé les six tirs cadrés auxquels il a été confronté pour décrocher la place de gardien de but avec une note WhoScored.com de 8,42.

1. James Tavernier (Rangers) – note de 9,07

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Tavernier a marqué un superbe coup franc pour sceller la victoire des Rangers



Avec une note de 9,07, James Tavernier est le joueur WhoScored.com Scottish Premiership de la semaine. Le skipper des Rangers a marqué le but gagnant alors que l’équipe d’Ibrox est revenue par derrière pour battre Livingston 2-1 lors du match d’ouverture de la saison. Tavernier a eu la malchance de ne pas ajouter de passe décisive après avoir effectué deux passes décisives, tandis que cinq tacles impressionnants ont couronné une superbe performance du joueur de 30 ans.