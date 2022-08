Premiership écossaise: Celtic et Rangers “impossibles à séparer” dans la course au titre, déclare Kenny Miller | Nouvelles du football

Kenny Miller pense que l’Old Firm est “impossible à séparer” après que le Celtic et les Rangers ont tous deux remporté des victoires lors du week-end d’ouverture de la nouvelle saison de Scottish Premiership.

Le Celtic a lancé sa défense de titre avec une confortable victoire 2-0 sur Aberdeen tandis que les Rangers sont revenus par derrière pour battre Livingston 2-1.

Miller, qui a joué pour les deux équipes, s’attend à une compétition serrée cette saison alors que le club d’Ibrox tente de récupérer le titre d’une équipe celtique invaincue en 33 matches de championnat.

“Si je dois en choisir un, je dirai les Rangers, mais je pense qu’en ce moment, ils sont impossibles à séparer”, a déclaré l’ancien attaquant. Sky Sports Nouvelles.

“Je pense que les deux équipes sont vraiment, vraiment fortes, mais je pense juste que lorsque vous n’avez pas gagné la ligue la saison précédente, il est nécessaire de réagir la saison suivante.”

L’équipe de Giovanni van Bronckhorst a été stupéfaite par un premier but de Livingston mais a marqué deux fois en seconde période pour assurer la victoire.

Miller a ajouté: “Livingston est toujours un endroit difficile à visiter et David Martindale les a assez bien mis en place.

“Lorsque vous jouez sur le terrain, cela ralentit beaucoup le jeu, donc les Rangers ont probablement trouvé un rythme plus lent qu’ils ne l’auraient souhaité.

“Ils ont fait le travail et c’est la chose la plus importante le jour de l’ouverture de la saison.”

Il n’y avait aucun problème pour le Celtic avec le manager Ange Postecoglou insistant sur le fait qu’ils auraient dû marquer plus de deux buts contre Aberdeen.

“Celtic était excellent, ils étaient en contrôle total”, a déclaré Miller.

“Un but magnifique de Jota le jour de l’ouverture de la saison et il a été une menace constante tout au long de sa traversée.

“Ils ont vraiment, vraiment bien ajouté au cours de l’été, mais c’est la force et la profondeur de toute l’équipe.

“C’est à peu près l’équipe qui a remporté le titre la saison dernière, mais avec les nouveaux joueurs qui sortent du banc, l’équipe semble bien plus saine que la saison dernière.”

Motherwell pourrait tenter sa chance sur Hammell

Steven Hammell est en charge par intérim à Motherwell





Steven Hammell aura des entretiens avec les directeurs de Motherwell la semaine prochaine après avoir écourté ses vacances d’été pour organiser la victoire sur St Mirren.

L’entraîneur des jeunes de Fir Park avait moins de 48 heures pour se préparer au voyage à Paisley après le départ de Graham Alexander à la suite de la défaite de Motherwell face aux Sligo Rovers en Europa Conference League.

Miller pense que Hammell, qui n’a encore réussi à aucun niveau, pourrait encore convaincre le club de lui donner une chance.

“Je m’attendrais à ce que quelqu’un d’autre vienne, il y a eu un certain nombre de noms mentionnés”, a-t-il déclaré.

“Mais plus ça dure et Steven entre peut-être dans le match la semaine prochaine contre St Johnstone et gagne, on ne sait jamais.

“Deux victoires d’affilée au début de la saison, peut-être qu’il pousse davantage son nom dans le cadre, mais je suis sûr que Motherwell et les fans aimeraient que quelque chose soit lié assez rapidement.”