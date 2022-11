Premiership écossaise: Celtic, Aberdeen, Hearts, St Johnstone et Kilmarnock figurent dans l’équipe de la semaine | Nouvelles du football

Il y avait beaucoup de buts et beaucoup de drame dans la Premiership écossaise avec des victoires pour le Celtic, les Hearts, Aberdeen, St Johnstone, Livingston et le comté de Ross.

Le Celtic a trois joueurs dans le meilleur XI de cette semaine après deux buts en retard les ont vus battre Dundee United pour étendre leur avance au sommet de la Premiership écossaise à sept points.

Aberdeen a également trois représentants après leur impressionnant Victoire 4-1 à domicile face aux Hibstandis que les Coeurs prennent deux places après leur victoire de dernière minute contre Motherwell.

St Johnstone choqué Rangers avec une victoire 2-1 et avoir deux joueurs faisant la coupe tandis que Kilmarnock prend la dernière place malgré perdre de peu contre Livingston.

Ici, WhoScored.com jette un œil aux cinq joueurs les mieux notés pour faire partie de l’équipe de la semaine…

5. James Brown (St.Johnstone) – note de 8,24

Faits saillants du match de Premiership écossais entre St Johnstone et les Rangers.



James Brown a certainement choisi le match parfait pour marquer son premier but en carrière en inscrivant le premier but de l’impressionnante victoire 2-1 de St Johnstone contre les Rangers. Le travail acharné du joueur de 24 ans sur le ballon a également brillé alors qu’il a effectué sept dégagements et quatre plaqués. Il figure à l’arrière droit avec une note de 8,24.

4. Matt O’Riley (celtique) – note de 8,28

Matt O’Riley impressionné lors de la victoire 4-2 du Celtic sur Dundee United





Le Celtic a terminé la semaine de match avec sept points d’avance en tête du classement de la Premiership écossaise après sa victoire 4-2 sur Dundee United, un match dans lequel Matt O’Riley a enregistré sa sixième passe décisive en championnat de la campagne. O’Riley a effectué trois passes clés au total et était bien en possession du ballon puisqu’il a renvoyé un taux de réussite de 91,5 %. Trois plaqués, deux dégagements et une interception ont contribué à son inclusion dans l’équipe avec une note de 8,28.

3. Sead Haksabanovic (celtique) – note de 8,40

Faits saillants du match de Scottish Premiership entre le Celtic et Dundee United.



Restant avec la victoire du Celtic sur Dundee United, Sead Haksabanovic a remporté le prix de l’homme du match WhoScored.com lors du triomphe à domicile. Le Suédois a marqué ses premier et deuxième buts en championnat sous un maillot celtique lors de l’affrontement de samedi, frappant le fond du filet avec deux des trois tirs, et a trouvé un coéquipier avec 92,6% de ses 27 passes. Il figure à droite avec une note de 8,40.

2. Bojan Miovski (Aberdeen) – note de 8,57

Faits saillants du match de Scottish Premiership entre Aberdeen et Hibernian à Pittodrie.



Aberdeen n’a fait aucun mal à leurs aspirations européennes en battant les Hibs 4-1 vendredi soir. Bojan Miovski était la star de l’émission alors qu’il a marqué un doublé pour atteindre 10 buts en championnat pour la campagne. Le joueur de 23 ans s’est également bien défendu de l’avant, car il a réussi trois plaqués pour aider à décrocher une note WhoScored.com de 8,57.

1. Andrew Halliday (Coeurs) – note de 9,03

Faits saillants du match de Premiership écossais entre Hearts et Motherwell à Tynecastle.



Avec une note de 9,03, Andrew Halliday est le joueur de la semaine en Premiership écossaise WhoScored.com. Hearts a disputé une victoire passionnante 3-2 contre Motherwell dimanche après-midi, avec la clé Halliday. Deux des trois buts en championnat qu’il a marqués sont survenus lors de la victoire de dimanche, tandis que trois plaqués et un dégagement ont aidé le joueur de 31 ans à réaliser sa meilleure performance de la campagne.